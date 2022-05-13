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專家：升息緊迫循法援 房屋可免淪法拍

記者封昌明／休士頓報導
林富桂（左五）說，她們的團隊來自中國、台灣、韓國、日本等多元化的族裔，不但年輕而且有活力，是房地產界精英資訊交流的好地方。（記者封昌明／攝影）
林富桂（左五）說，她們的團隊來自中國、台灣、韓國、日本等多元化的族裔，不但年輕而且有活力，是房地產界精英資訊交流的好地方。（記者封昌明／攝影）

全美亞裔地產協會休士頓分會（AREAA）5月11日在斯坦福市的金山酒家舉辦法拍屋專題講座，邀請到Vilt Law律師事務所負責人Clay Vilt為會員分析利息上升之際，如何保護客戶的房子免於被法拍，講員精闢分析，會員擠滿會場座無虛席，大家都獲益良多。

午餐會的主持人由亞裔地產協會休士頓分會創始人林富桂律師主持，她歡迎所有尚未入會的地產界精英趕快入會，該會未來還會舉辦很多類似的講座，讓同業之間以最快速度掌握商機，使大家都能賺到錢，並且她們的團隊有來自中國、台灣、韓國、日本等多元化的族裔，不但年輕而且有活力，是房地產界精英資訊交流的好地方。

亞裔地產協會創會會長林富桂律師（右）感謝Clay Vilt的演說，大家都獲益匪淺...
亞裔地產協會創會會長林富桂律師（右）感謝Clay Vilt的演說，大家都獲益匪淺。 （記者封昌明／攝影）

Clay Vilt表示，按照美國30年來的利率走，其中最高的利率是16.63%發生在1981年，而去年是2.96%，是30年來的最低，面對逐漸升高的利率，很多屋主目前都面對極大的付款壓力，未來不論是法拍屋的市場，或者客戶的房子被法拍，在近一兩年都有可能看到，大家要早做準備，也可以與他合作。

經濟下滑給每個人帶來巨大的經濟困難。如果抵押貸款人正面臨被迫出售房屋的威脅，或者即使抵押貸款人已經在出售房屋中，都應該可得到幫助。

Clay Vilt說，我們已經協助 300 多個家庭，使其免於被迫離開家園。

 Vilt Law, P.C. 的主要焦點是針對非法取消房屋贖回權提起訴訟。此外，該事務所具有處理驅逐事宜方面經驗豐富，並製定了一項行之有效的策略來幫助客戶，同時代表客戶提起非法止贖訴訟。

會員出席踴躍，座無虛席。（記者封昌明／攝影）
會員出席踴躍，座無虛席。（記者封昌明／攝影）

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