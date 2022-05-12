老鼠會？德州女稱投資活動房屋 涉詐數百萬

活動屋竟可能老鼠會的工作。示意圖。(Unsplash/Laura Cleffmann)

中德州自稱為「活動房屋皇后」(Mobile Home Queen)的一名女子，說服投資 人把幾百萬資金投在活動房屋上賺取暴利；她被許多項民事訴訟纏身後，日前向法庭宣告破產 ，檢察單位認為她從頭開始，就是在經營老鼠會。

現年46歲的奇敏范甘迪(Chimene Van Gundy)，是聖安東尼奧附近新布朗菲爾斯市(New Braunfels)的居民，她主持的「傑出房地產 解決方案公司」ORES(Outstanding Real Estate Solutions Inc.)用另類方式來炒作房地產。她向投資人指出，因為德州房價飆得越來越高，許多人買不起傳統房屋，而活動房屋是比較便宜的，因此有很多人轉而購住活動房屋。

奇敏范甘迪的本姓不是范甘迪，她先後的三位丈夫也都不姓范甘迪，檢方認為她從頭就想魚目混珠，做詐騙致富的生意。在她自己所做的傳記視頻中，指出2015年底她的資產總值是負5萬元，接著在16個月中，她購入活動房屋進行整修，然後高價出售獲得厚利，一年又四個月中她賺了120萬元，最近她甚至聲稱自己的資產已超過1000萬元。

有些投資人相信她的故事，把錢交給她經營活動房屋投資，她向投資人表示，公司旗下也有許多活動房屋出租，收益相當好。投資人剛開始收到相當好的利潤，但後來她不再給投資人付利息，於是投資人對她提出民事訴訟。檢方在接到舉報後開始調查，發現ORES旗下其實只有一處房地產，那就是奇敏范甘迪的自住屋，她從投資人那裏收到的幾百萬元資金去了哪裡，是檢方調查的目標。

檢方認為，她所做的就是號稱老鼠會的龐氏騙局(Ponzi scheme)，科莫縣(Comal County)法官4月19日指派一名接收人(receiver)接管ORES財務以清查資產。一周之後奇敏范甘迪向法庭宣告破產，文件中列出資產總值不到5萬元，負債總值在10至50萬元之間。從她所做的動作來看，投資人大概是血本無歸了。