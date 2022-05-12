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過去1年鱷梨價格翻倍 所幸供應量將增加

休士頓訊
鱷梨價格走高中，期待下一波採收後降價。(Unsplash/Eddie Pipocas)
鱷梨價格走高中，期待下一波採收後降價。(Unsplash/Eddie Pipocas)

過去一年鱷梨價格翻倍，讓養生美食人士大嘆荷包遭殃，艾伯特州長檢驗入境卡車也是原因之一，不過市場專家指出近期內，價格會開始下跌。

華人初到美國看到鱷梨，大多不知道那是什麼東西，試過之後發現口味和口感很棒，而且它的脂肪極有益健康，許多人不禁深深愛上它。鱷梨可以單獨吃，但大多數人是吃鱷梨醬(guacamole)，美國西南方靠墨西哥的幾個州，包括德州加州新墨西哥州和亞利桑納州，鱷梨醬是三餐都可享用的美味配料。

每到盛大運動賽事時，用托提亞片(tortilla chips)沾鱷梨醬是觀眾最喜歡的零嘴之一，配著冰涼的啤酒風味尤佳。

如今鱷梨價格昂貴，每箱的批發價達到79元，去年此時只有39元。美國的鱷梨大多來自墨西哥，而生產鱷梨的地區近年乾旱少雨，大大影響收成，三個月前美國食安人員在墨西哥檢驗鱷梨時遭到幫派威脅，美方曾一度禁止墨西哥鱷梨進口，讓鱷梨零售價瞬間飆漲。另外，艾伯特州長下令執行的入境卡車檢驗，也是缺貨的原因之一。

不過蔬果業的專家指出，鱷梨是在秋季採收，南美洲秘魯(Peru)的鱷梨收成季剛剛開始，供應量充足以後價格會下跌一些。另外，墨西哥的哈里斯科(Jalisco)地區，過去生產的鱷梨不符美國標準，經過多年改進，今年稍後哈里斯科的鱷梨，會開始進入美國市場，到時候價格會更便宜，所以愛吃鱷梨的人快要可以省一些開銷了。

新墨西哥州 加州 德州

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