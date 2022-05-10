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達拉斯僑界 聲援台灣參與世衛大會

【休士頓訊】
達拉斯僑領於車遊活動開始前，集合誓師。（僑教中心提供）
達拉斯僑領於車遊活動開始前，集合誓師。（僑教中心提供）

第75屆世界衛生大會(WHA)將於5月22日至28日在瑞士日內瓦召開，為響應全球各地「聲援台灣參與WHA」的串連活動，達拉斯僑界及政要再次為台灣發聲，於5月7日舉辦2場活動，近200人參加，聲勢浩大。

由達福地區中華社團聯誼會、達福台灣商會、世界華人工商婦女企管協會北德州分會聯合舉辦的聲援活動，在達拉斯市政府前舉行，國會議員Eddie Bernice Johnson及達拉斯市議員Tennell Atkins到場支持。

Johnson 稱許台灣民主成就；Atkins 讚揚台灣的防疫成就及國際援助，對國際社會提供實質貢獻。中華社團聯誼會會長鍾開瑞、台灣商會會長方芸芸及婦女企管協會北德州分會會長李震台都呼籲，為保障台灣2350萬人民健康福祉，世界衛生組織(WHO)應恢復台灣以觀察員身分參加WHA。

休士頓華僑文教服務中心副主任黃依莉則感謝大家自動自發集會聲援台灣參與WHA。活動最後由達拉斯郡郡長Clay Jenkins頒發文告宣示支持台灣，由黃依莉代表接受。

同一時間，由北德州歌林縣台灣商會及達拉斯榮光聯誼會聯合舉辦的車遊活動，從Jack Carter Park出發，約30部裝飾中華民國和美國國旗以及挺台灣入世衞布條的車輛，由警車前導緩緩行經布蘭諾(Plano)市區主要道路，車前國旗隨風飄揚，沿路吸引民眾注視並向車隊熱情揮手表達支持。

台灣商會會長盧英蘭及榮光聯誼會會長劉志強皆感謝各社團參與，相信在僑胞及國人努力下，台灣很快能和全球分享醫療資訊、2350萬人民擁有健康權利。黃依莉則說明台灣醫療技術世界名列前茅，疫情期間各項表現有目共睹。北德州歌林縣台灣商會青商會及達拉斯德州大學台灣同學會成員當天也到場共襄盛舉，表示非常高興有機會為台灣參與WHA發聲。

Johnson及Atkins在達拉斯市政府前發言支持臺灣參與WHA。（僑教中心提...
Johnson及Atkins在達拉斯市政府前發言支持臺灣參與WHA。（僑教中心提供）
達拉斯青年文化大使協會（FASCA）學員於達拉斯市政府為臺灣加油。（僑教中心提供...
達拉斯青年文化大使協會（FASCA）學員於達拉斯市政府為臺灣加油。（僑教中心提供）
掛滿台美國旗及臺灣加入WHA布條的車隊緩慢行經Plano市區。 （僑教中心提供...
掛滿台美國旗及臺灣加入WHA布條的車隊緩慢行經Plano市區。 （僑教中心提供）

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