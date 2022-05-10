Ellicor生活精品店 青春風格吸引人潮

Ellicor生活精品店，滿足年輕的消費族群。（ELLICOR提供）

專為年輕朋友們設計的Ellicor生活精品店二館，已在中國城敦煌廣場內大放異彩。日前隆重開業，開幕典禮同時舉行嘻哈舞蹈流行舞團表演。吸引無數人潮參與盛會。令人迫不及待活力產品精彩亮點。帶領亮麗青春風格與魅力之處所在。

周邊商品區，為新的一年更是增添一個夢幻勝地。從卡通元素的文具、玩具、禮品、首飾、美妝及限量品到日常生活用品、應有盡有。許多熱門產品同時也融入了卡通角色的身影。無窮多令人迫不及待活力產品精彩亮點。

店內更是從外型到內部都經過精心設計。晴空塔上的展望區秀出各項嚴選好物。提供優化販售通路平台，還富有亞洲文化創意的紀念品與伴手禮，極力打造城市獨特風格禮品。還有動漫 潮流商品，店內更是從外型到內部，都經過精心設計。提供一站到位的品味之旅，一起感受品味嚴選好物。

Ellicor生活精品店在消費者熱烈要求下，已開了四家分店，第五家Katy分店即將開幕，目前四家店面的地址是：9889 Bellaire Blvd B-24E Houston TX 77036 （明星冰谷對面）、

9889 Bellaire Blvd 2FL #216 Houston TX 77036 （黄亞静會計師事務所旁）、

7636 Harwin Dr. STE C310, Houston TX 77036、

23119 Colonial Pkwy, STE A15, Katy TX 77449 （Hmart 廣場內）。

Katy Asian town的新店預計8月份開業敬請期待，更多的商品信息可上網 www.ellicor.com瀏覽。