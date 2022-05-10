黃金微整醫美中心引進新器材 歡迎諮詢

黃金微整醫美中心負責人李玉靜（右四）在夫婿黃金心臟中心豐建偉（右三）陪同下，與員工歡迎愛美的女性前來諮詢。（記者封昌明／攝影）

黃金微整醫美中心5月7日舉行Open House向來訪的顧客展示她們最新引進的醫美器材，負責人李玉靜(Li, Yujing Elaine)率領的美麗隊伍提供的服務包括提亮嫩膚、去除紋身、祛痘、面頸部無創抗衰、微創面頸部年輕化、頭皮保養、護髮生髮、產後修復、生殖回春等。另外還有瘦身美體、緊膚塑型、BOTOX等各種針劑，所有過程均採最先進器材。

李玉靜醫師所用的鎮痛注射封閉材料，為醫美提供最具專業的安全保障服務：玻尿酸注射關節炎，PRP注射治療韌帶損傷，肉毒素注射治療肌源性偏頭痛等等。李醫師獨特的專業優勢和精湛醫術，再加上運用局部藥膏，神經封閉以及當今世界最為流行的Pronox去除各種微整手術 的恐懼及不適 ，讓渴望美麗的您在舒適的享受中變得更年輕更美麗。

黃金微整醫美中心提供的專業服務有：美國賽諾秀皮秒激光嫩膚丶美白丶去疤痕丶減色斑；皮秒激光洗紋身；超聲刀無針丶無手術黛眉提升，眼周去皺，去眼袋，V字臉提升，頸部胸部緊膚拉提；再生醫學 PRP吸血鬼面部提升，乳房提升，頭髮稀疏治療；珀萊韋射頻美顏去皺縮眼袋以及美體去桔皮；PDO線雕提升美體；

醫療美容是一個國家經濟發達程度的風向標之一。同時也是麻醉醫美專家的李玉靜表示，上世紀30年代，隨著美國經濟的快速發展，醫美行業迎來高速成長期。目前，全球醫美行業里許多新方法、新技術、新材料都是在美國發明和運用。

李玉靜說，上世紀末、本世紀初，肉毒素、激光脫毛、玻尿酸三項具有劃時代意義的新技術在美國問世，創造了一次行業革新，將大動干戈的醫療美容，變成了現在全球流行的微創整形，美國進入輕醫美時代。如今，美國的微整形占美國美容整形總量的近九成，佔全球微整形總數的一半以上。

李玉靜是德州 麻醉和疼痛管理醫師，1987年在山東大學齊魯醫學院取得醫學學位，曾在NY Presbyterian完成住院醫訓練，並在NY Presbyterian完成疼痛管理專科訓練。李玉靜目前所在的醫療機構是黃金心臟中心(JF Southwest Heart Clinic)， 地址位於6609 W Sam Houston Pkwy S, #102, Houston TX 77072。除了英語以外，李玉靜還能講普通話。欲聯繫者請撥打1-346-222-1241。