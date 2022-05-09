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德州選民通過降低產業稅2提案

編譯組／綜合報導
7日地方選舉投票中，德州選民通過減少產業稅的支出。(哈里斯縣住房局)
7日地方選舉投票中，德州選民通過減少產業稅的支出。(哈里斯縣住房局)

KHOU 11電視台報導，7日德州特別選舉，選民投票通過兩項關於產業稅的憲法修正案：第1號提案（Proposition 1），減少對公立學校產業稅總額的限制，與第2號提案（Proposition 2），增加住宅產業稅免稅額。屋主產業稅單上平均將減少180元。

這兩項提案都與產業稅減免有關。

至8日選舉結果，第1號提案，約87%選民投票贊成。該提案主張，一旦年滿65歲，屋主的學校稅將以當年繳納的任何稅款為上限。若超過65歲或殘疾，學校稅將有封頂。

2019年，德州立法機構通過降低學校稅率的倡議。德州納稅人和研究協會（Texas Taxpayers and Research Association）主席克萊默（Dale Craymer）表示，這項修正案，將稅收減免範圍，擴大到那些因學校稅率下降，而讓他們的稅單下降。

第2號提案，則有85%選民表態支持。該提案主要是將用於公立學校的住宅產業稅免稅額，從2萬5000元增加至4萬元。與第1號提案相反，該提案適用於所有屋主，替所有人提供產業稅減免。

目前住宅產業稅減免2萬5000元房屋價值，只對剩餘的物業價值徵收產業稅。舉例來說，若一棟房屋價值40萬元，屋主需支付價值37萬5000元相應的產業稅。

第2號提案將這個免稅額增加至4萬元，以上述例子來說，這意味著屋主只需支付價值36萬元的房價相應的產業稅。

根據德州納稅人和研究協會說法，從10月開始，房主平均稅單將減少180元。

而這些提議的通過，對學區是否造成影響？克萊默持稱不會以任何方式傷害學校。

「在我們學校財務公式中，學校基本上可保證每名學生都能獲得一定資金，若這些提議通過，德州將通過這些公式得到更多資金，但這不會對學校收入造成任何損失。」

德州 投票 公立學校

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