休士頓僑界遊行 聲援台灣參與WHA

大家排成WHO的字型表達支持台灣的立場。（僑教中心提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會5月7日舉辦「聲援台灣參與世界衛生大會(WHA )遊行 」，召集休士頓 台灣商會、休士頓關懷救助協會、美南台灣旅館公會、休士頓台灣同鄉會、台大校友會、客家會青年團及青年文化志工協會（FASCA）等團體，近150人共襄盛舉，讓主流人士聽到台美人支持台灣重返國際社會的聲音。

各社團於出發遊行前集合誓師。（僑教中心提供）

遊行啟程典禮於當天上午在休士頓僑教中心前廣場舉行，各僑團攜會旗參加，場面壯觀。世華美南分會會長何真表示，遊行的訴求是聲援台灣回到WHA，因為台灣的醫療水準可貢獻國際社會。

遊行隊伍由羅復文帶領自僑教中心出發，兩位巡警摩托車前導，FASCA學員配合鈴鐺聲喊出「Taiwan for WHO」，行進間隊伍手持中華民國及美國國旗、各式標語，傳達Taiwan Can Help的訴求，頗吸引來往車輛及行人注意。

羅復文偕同僑領走完全程。（僑教中心提供）

駐休士頓辦事處處長羅復文致詞感謝僑領及僑團的熱情支持，他說德不孤必有鄰，世界各國包括美國及歐洲的議會都支持台灣參與WHA，希望今年能順利達成；他同時也祝賀大家母親節愉快。陳奕芳說，本次遊行主要為傳達台美人支持台灣返回國際社會的聲音，感謝大家頂著大太陽為台灣而走。

WHA將於5月22日在瑞士日內瓦登場，休士頓僑界自2016年以來年年發聲籲請世界衛生組織（WHO）正視台灣2350萬人民醫衛權利，恢復台灣以觀察員的身分參加WHA。