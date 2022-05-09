開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

近幾年美國各地治安日益敗壞，小偷強盜肆無忌憚的搶掠，一名有三個幼兒的德州 母親槍殺入屋的歹徒，但警方不會對她提出任何控罪。

聖安東尼奧市警局指出，4月28日晚10時左右，一名男子侵入卡許繆爾街(Kashmuir Place)一戶住宅後面，未上鎖的洗衣間(laundry room)，企圖從洗衣間進入主屋，當時屋裡只有一名成年女子，她的三個幼兒都在睡覺。女子聽到聲響取出手槍，當她看到那名歹徒並向他開槍，那名男子中彈後逃向後院。

開槍的女子打電話報警，警察 到達後在後院的一張椅子上找到那名男子，他渾身是血但一息尚存，警察召救護車前來，那名男子在送醫途中嚥下最後一口氣。市警局指出，企圖入屋的男子是41歲的羅曼羅德里格茲(Roman Rodriguez)，他的胸部中了兩槍。警方替那名開槍的女屋主保密，沒有公布她的身分，警方也沒提入屋歹徒是否持有槍械。

德州法律上所謂的「城堡原則」(Castle Doctrine)，給予居民以武力(force)對抗非法強行入住宅和座車的侵略者(intruder)的權利，居民不須要對入侵者退讓。警察局已經表示不會對屋主提出控罪，但還在繼續深入調查案情。

美國治安日益敗壞讓許多華人 購槍自衛，但擁有槍枝也產生一些副作用，譬如槍枝沒有鎖好被小孩拿到，把自己的家人射死射傷的事件時有所聞。

另外，城堡原則不適用於自己的住家產權之外的地方，譬如在購物中心的停車場上遇到事故，不可以隨便拿出槍來號稱自衛。在公共場所如果遭遇情況，以不會致命的方式保護自己比較妥當，譬如新款的辣椒凝膠噴槍(pepper gel sprayer)可以射到30呎外，歹徒的眼睛被噴到以後，會有一段時間根本睜不開，這樣就可以有時間安全脫身。