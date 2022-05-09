美福藥局、中華文化中心攜手 為母親們免費美髮

來自台灣的徐媽媽（左一）很開心美福藥局提供的免費義剪。（記者封昌明／攝影）

為慶祝母親節 ，美福藥局 和中華文化中心邀請休士頓著名美髮師Lucy為母親們免費剪頭髮做造型，很多母親在兒女的陪伴下剪了一個清爽漂亮的髮型，準備待會再去吃母親節大餐，場面溫馨感人。

活動在美福藥局舉行，一位從台灣永和移民到美國40餘年的徐媽媽說，她和美髮師Lucy已經多年未見，很開心再見到她，留著一頭華髮的徐媽媽有三個孫兒，其中有一對是雙胞胎，聊起兒女經，徐媽媽話題不斷；直說，今年的母親節兩個女兒要給她準備什麼樣的驚喜禮物，她很期待。

另一位曹台青女士說，她從來沒在外面剪過頭髮，這次聽說美福藥局要為母親們義剪，非常興奮。並說，她經常到美福藥局走動，除了和前枱的女土話家常外，也從和藥劑師的聊天的過程中，吸收了很多用藥常識，她直誇美福藥局真是中國城不可或缺的社區藥局。

美福藥局主任藥劑師呂岳勳表示，他們即日起為50歲以上的長者；高風險染上病毒的人群（例如前線工作者，教師等）；及具有健康疑慮者；距離第二針至少四個月以上的民眾免費施打新冠疫苗 加強針第二劑。

美福藥局為加強針做好了充足的準備。藥局騰出人手，即日起安排專職人員在藥房為民眾接種。接種疫苗者不需預約，可直接前往美福藥局。

隨著新冠疫情的持續發展，美福藥局同時與休士頓衞生局及中華文化服務中心即日起提供新冠疫苗接種須知，並提供免費疫苗接種及快速檢測盒，希望能確保休士頓居民都能健健康康。若在去年底已打了加強針，年長者可去美福藥局追加第二劑加強針，並可以憑藉相關保險證件或紅藍白卡，免費領取八個快速檢測盒。

有意施打加強針者請打電話給美福藥局281-506-2453，提供國、台、粵、越語服務。有保險的民眾，請帶上保險卡或紅、藍、白卡及有前兩針記錄的疫苗小白卡就可以接種新冠疫苗加強針劑及可領取免費新冠肺炎快篩試劑盒。美福藥局地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston, TX 77036(精英廣場)，電話：281-506-2453或866-466-4499，網址：http://www.pillbright.com。