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恆豐銀行第24屆高球賽 賓主盡歡

記者封昌明／休士頓報導
恆豐銀行高球賽後餘興，James Luo(左）喜獲999.99紅包，開心地與吳文龍（右）擁抱。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行高球賽後餘興，James Luo(左）喜獲999.99紅包，開心地與吳文龍（右）擁抱。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行成立24周年高爾夫球賽，5月7日在Quail Valley Golf Course開打，共有148位選手熱情參與，下午1時由董事長吳文龍在駐休士頓台北經文處處長羅復文、前僑務委員牟呈華、台塑德州廠副總經理吳堯明、美南台灣旅館公會前會長嚴杰等多位友人共同開球下，為比賽揭開序幕。

恆豐銀行董事長吳文龍（右二）在多位來賓的陪同下，開出漂亮的煙火球。（記者封昌明／...
恆豐銀行董事長吳文龍（右二）在多位來賓的陪同下，開出漂亮的煙火球。（記者封昌明／攝影）

選手們在艷陽高照下熱情不減，鏖戰5個小時結果出爐，駐休士頓台北經文處處長羅復文除了抽中現金獎，也榮獲該組比賽第一名獎項雙喜臨門，另一位在休士頓近郊擁有一座高爾夫球場的James Luo則抽中999.99元最大現金獎，領獎時狂喜抱著吳文龍直說他一定要請客。

吳文龍（右三）在果嶺上，與同組選手合影。（記者封昌明／攝影）
吳文龍（右三）在果嶺上，與同組選手合影。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行董事長吳文龍感謝客戶的支持，員工的努力，明年25周年高爾夫球賽，要擴大舉...
恆豐銀行董事長吳文龍感謝客戶的支持，員工的努力，明年25周年高爾夫球賽，要擴大舉行。（記者封昌明／攝影）

羅復文在致詞時表示，天氣雖然炎熱，但看到大家都非常支持台灣人的社區讓他感到非常高興，又看到有來自韓國社區的選手參賽，讓恆豐銀行的高爾夫球賽更顯得國際化而且業績蒸蒸日上。羅復文也祝在場的母親們「母親節快樂」。

羅復文（左二）榮獲該組比賽第一名，吳文龍（左三）頒發獎杯給獲獎選手。（記者封昌明...
羅復文（左二）榮獲該組比賽第一名，吳文龍（左三）頒發獎杯給獲獎選手。（記者封昌明／攝影）

吳文龍有感而發地表示，他記得他在1998年時創辦恆豐銀行，沒想到光陰似箭明年就是25周年了，他感謝所有客戶的支持及員工的努力，恆豐銀行才有今天，他細數自今年第一季度財報後，該行的各項業績數字均再度成長，令他感到非常欣慰，明年的高爾夫賽球賽，他們將擴大舉行，歡迎大家踴躍參加。

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