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德州大丹狗宙斯 金氏紀錄認證最高公狗

編譯組／綜合報導
大丹狗宙斯最近被認證為當今世上最高的公狗。(金氏世界紀錄推特)
大丹狗宙斯最近被認證為當今世上最高的公狗。(金氏世界紀錄推特)

位於福和市與達拉斯之間的貝德福(Bedford)，一位居民養的大丹狗最近被金氏世界紀錄認證為當今世上最高的公狗，又給「德州什麼都比較大」(Everything is Bigger in Texas)的俗諺添了一個實例。

布莉塔妮戴維斯(Brittany Davis)從小就夢想能養一隻大丹狗，兩年多前她的兒子都已經很大了，這個願望還沒實現。她的兄弟蓋瑞特(Garrett)有一位同事專門繁殖大丹狗，當那位同事的大丹狗產下一胎以後，蓋瑞特把那批幼犬中體型最大的那隻買下，送給布莉塔妮做禮物，那時牠才八周大，她給牠取名叫「宙斯」(Zeus)，品種是美洲大丹狗(American Great Dane)。

大丹狗宙斯最近被認證為當今世上最高的公狗。(金氏世界紀錄推特)
大丹狗宙斯最近被認證為當今世上最高的公狗。(金氏世界紀錄推特)

這隻灰棕色的狗從小就是龐然巨物，如今牠已兩歲，布莉塔妮向金氏世界紀錄(Guinness World Records)申請認證。根據KXAN電視台5日(周四)的報導，金氏世界紀錄已認證宙斯是當今世界上活著的公狗中最高的(world's tallest living male dog)，四隻腳都站在地面上時，身高是1米又4.6公分(3呎5.18吋)，布莉塔妮在訪問中驕傲的展示那張證書。最高的狗有兩個項目，不是把公狗、母狗都一起比較。

大丹狗平均身高是2呎8吋，最初在歐洲繁殖是用於獵野豬和保全，當仕女乘坐馬車時，大丹犬跟在馬車旁邊跑，因為牠的身形巨大，令歹徒見之喪膽。不過宙斯並沒有任何工作，牠的個性很溫和，不是看家用的狗，牠每天在院子裡跑跑步運動，和家裡另外三隻狗和一隻貓玩樂。當布莉塔妮的兒子帶牠出去走路時，往往引起眾人側目，大家都拿出手機拍照，現在宙斯已成為當地的名人。

宙斯最喜歡去的地方是達拉斯農夫市場(Dallas Farmer's Market)，那裏的攤販會給牠吃各種美食。布莉塔妮提醒想養大狗的人：牠們的食量很大，要花很多錢買狗食，因為宙斯很高，放在桌上或廚房檯面上的食物，常常會被牠偷吃。

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