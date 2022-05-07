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生醫界聖路易研討會為台納才 上百位參與

休士頓訊
聖路易台灣學者協會2022年會吸引各界人士與會。(游慧光提供)
聖路易台灣學者協會2022年會吸引各界人士與會。(游慧光提供)

聖路易台灣學者協會（TSA-STL）2022年度研討會於4月30日在聖路易華盛頓大學展開。本次年會的主題為「TSA-STL十周年繼往開來－連結台灣，凝聚精準健康人才」，吸引上百位在大聖路易地區從事生醫專業人士到場參與盛會。

研討會是首次與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組、華盛頓大學台灣研究生同學會共同舉辦，並榮獲中華民國科技部海外學術研討會補助。該活動也受到駐丹佛台北經濟文化辦事處、科技部新竹科學園區以及地區企業包含Ariel Premium Supply Inc.負責人林泰和BUBBLECUP TEA ZONE負責人趙子揚贊助與支持。

駐丹佛經文處長黃世昌在會中表示，鼓勵在聖路易地區的台灣學者及學生多參與類似學術研討會，除了凝聚向心力有助生涯規劃，更能達到海外專業人士互相交流。駐休士頓經文處科技組長游慧光，也針對科技部「2030跨世代年輕學者方案」等人才培育計畫簡報說明，吸引海外高階科技人才回台服務。

本次年會有兩場專題演講，分別是華盛頓大學台灣校友會長奚仲豪，分享在華盛頓大學的求學經驗，如何影響畢業後在職場上的規劃與發展。演講更吸引超過30位在台校友連線參加，促成台美兩地學人交流及經驗傳承。

另一位專題講員、RNA藥廠Alnylam Pharmaceuticals副主任杜荷洲博士，介紹RNA治療藥物發展。席間與會人士交流熱絡，有助於大家掌握新藥與精準醫療發展趨勢。

今年實體會議吸引許多曾於大聖路易地區服務的學界及業界專業人士共襄盛舉，國發會就業金卡辦公室執行長廖炳坤執行長會中簡報推薦人才回台服務。。

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