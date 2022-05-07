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睽違二年 Taiwan Yes Festival 5月14日登場

休士頓訊
年輕人表演節目。(主辦單位提供)
年輕人表演節目。(主辦單位提供)

一年一度的台灣節「Taiwan Yes Festival 」因為疫情而睽違二年，今年即將在5月14日（周六），從早上10時30分到下午4時，在台灣人活動中心戶外重新盛大舉行。

眾所周知，Taiwan Yes Festival 不只有各種美食以及令人懷念的夜市遊戲，還有熱鬧的舞台音樂表演，在一首又一首熟悉的歌曲中，找回自己的青春歡笑。

台灣夜市5月14日登場。(主辦單位提供)
台灣夜市5月14日登場。(主辦單位提供)
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今年除了仍然有最熱門的紅豆車輪餅、蚵仔煎、大腸包小腸等等知名的台灣夜市小吃，還有最新的秘密武器——炸彈蔥油餅，保證胃口大開。傳統的肉焿、刈包、滷肉飯、鹹酥雞、各類素食糕點、客家小吃等等當然也不可少；外加各樣的冰品琳瑯滿目，從波霸奶茶、到古早味黑糖剉冰、再到潤餅冰淇淋，讓現場清涼無比。

台灣特色美食。(主辦單位提供)
台灣特色美食。(主辦單位提供)
各種台灣美食匯集。(主辦單位提供)
各種台灣美食匯集。(主辦單位提供)

除了一攤攤任君品味的美食以外，當然更少不了能讓大家一起同樂的夜市遊戲：撈金魚，麻將賓果，套圈圈、九宮格、彈珠台等的遊戲攤，聚集著大朋友、小朋友、還有老朋友們混在一起吆喝競賽，加油打氣；而這也是休士頓台灣人活動中心最原始的初心，希望能藉著這場年度盛事，為台灣人以及台灣社區創造更多的美好回憶和凝聚力。

今年Taiwan Yes的再出發，聚集更多主流社會的關懷及參與，保衛社區的警員及消防隊員將參與同樂，還有其他非營利組織社區服務的攤位一起加入，讓休士頓的「台灣節」屬於每一位休士頓人。

三太子出動壯聲勢。(主辦單位提供)
三太子出動壯聲勢。(主辦單位提供)
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台灣夜市也有寓教於樂。(主辦單位提供)
台灣夜市也有寓教於樂。(主辦單位提供)

休士頓 美食 疫情

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