睽違二年 Taiwan Yes Festival 5月14日登場

年輕人表演節目。(主辦單位提供)

一年一度的台灣節「Taiwan Yes Festival 」因為疫情 而睽違二年，今年即將在5月14日（周六），從早上10時30分到下午4時，在台灣人活動中心戶外重新盛大舉行。

眾所周知，Taiwan Yes Festival 不只有各種美食 以及令人懷念的夜市遊戲，還有熱鬧的舞台音樂表演，在一首又一首熟悉的歌曲中，找回自己的青春歡笑。

台灣夜市5月14日登場。(主辦單位提供) <

今年除了仍然有最熱門的紅豆車輪餅、蚵仔煎、大腸包小腸等等知名的台灣夜市小吃，還有最新的秘密武器——炸彈蔥油餅，保證胃口大開。傳統的肉焿、刈包、滷肉飯、鹹酥雞、各類素食糕點、客家小吃等等當然也不可少；外加各樣的冰品琳瑯滿目，從波霸奶茶、到古早味黑糖剉冰、再到潤餅冰淇淋，讓現場清涼無比。

台灣特色美食。(主辦單位提供) 各種台灣美食匯集。(主辦單位提供)

除了一攤攤任君品味的美食以外，當然更少不了能讓大家一起同樂的夜市遊戲：撈金魚，麻將賓果，套圈圈、九宮格、彈珠台等的遊戲攤，聚集著大朋友、小朋友、還有老朋友們混在一起吆喝競賽，加油打氣；而這也是休士頓 台灣人活動中心最原始的初心，希望能藉著這場年度盛事，為台灣人以及台灣社區創造更多的美好回憶和凝聚力。