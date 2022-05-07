5月7日選舉 休士頓中華文化中心二度設投票所

中華文化中心被哈里斯縣選會投票所，歡迎選民就近前去投票。(記者封昌明／攝影）

受哈里斯縣(Harris County)重視，休士頓中華文化中心再次被選為5月7日地方選舉投票 所。該中心位居華人聚集的中心點，華裔人口逐年增長，而且有很多年長者可以就近到該中心投票。

郵遞選票收件截止日在選舉日晚間7時。

此次投票主要有兩項法案需要公投：

德州 第一號提案，即老年人和殘疾居民的產業稅限額降低修正案。

投贊成票支持修改州憲法，授權州立法機關降低對老年人或殘疾居民的產業稅徵收。

休士頓共和黨參議員保羅貝當古說，根據第一號提案，如果該措施獲得通過，這些房主將有資格在2023年獲得額外的減稅。這一變化將進一步降低這些屋主的產業稅，但不會取消他們的房業稅上限。

德州第二號提案，即增加產業豁免學區 產業稅修正案：投支持票者，表示支持將學區產業稅免稅額從 2萬5000 元提高到4萬元。

貝當古說，這項提案可以為屋主每年節省約 175 元的產業稅。提案若通過，將於今年生效。

如果第二號通過，聯邦將補償學區損失的產業稅收入，因此學校不會失去資金。

待公投的這兩項提案將降低符合條件房主的產業稅，但由於房產價值的增長，一些屋主仍可能會看到增加的稅單。貝當古說，他預計那些稅單只會增加個位數而已。 他補充說，符合資格的屋主，可向當地估值局抗議他們過高的房屋估值。

哈里斯縣鼓勵民眾出來投票。中華文化中心地址：9800 Town Park Dr. Houston TX 77036，電話：713-271-6100。投票時間由早上7時至下午7時。