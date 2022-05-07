我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

營造商惡意毀約 買家吃悶虧合約夾帶不利買方條款 只能選擇加價或無償退訂

編譯組／綜合報導
德州近來出現合法卻惡意毀約的購屋申訴。(Unsplash/Brett Jordan)
德州近來出現合法卻惡意毀約的購屋申訴。(Unsplash/Brett Jordan)

休士頓商業信譽局(BBB)近來收到不少惡意毀約的申訴，特別是針對Colina Homes此一營建商。KHOU電視台深入調查後發現，Colina Homes雖然一切合法，但卻有誤導購屋者的嫌疑，商業信譽局建議買屋者最好請律師看過，並先與業者商討更改合約內容。

其中多數的爭議，發生在屋主與Colina Homes簽訂合約後，業者卻不斷以「施工延期」、「原料延期」、「天候延期」等等藉口，不斷推遲交屋期限，最後還乾脆要屋主加價，不然就不交屋。某些屋主不願認賠，卻在合約生效後隔天，赫然發現Colina Homes又把原屋上架兜售，還比原價高了4萬多元。

KHOU的法律顧問研究後發現，魔鬼就藏在細節裡，合約當中以小字列出的條款中，夾帶著不利買方的條款，如果不注意，就會給了Colina Homes合法取消合約的藉口。包括Colina Homes在內的無良業者，往往夾帶買方取消合約的條款，例如原料短缺、價格上漲或賣方不可控制的因素導致的損失，都能讓建商合法取消合約。

因此，商業信譽局收到的申訴，與KHOU調查的案件，Colina Homes在法律上都站得住腳，因為他們的確發函通知買屋人，建案面臨「原料天價飆漲」、「建地遭到空前干擾」等。律師Anthony Laporte指出，Colina Homes 的消費者都面臨類似的問題，90%的人選擇認賠了事，只想取得他們想要的房屋。

Anthony Laporte說，這種無良合約屢屢得逞的原因，就在於原本的價格低到非常誘人，消費者以為撿到天大便宜，但是沒想到合約裡卻有附加條款，最後Colina Homes要不是以市價賣出，就是比市價還高，簽了約的消費者根本無力招架。

例子之一是Valerie Mukoro，她原本以為終於能在休士頓東南區買到第一間房。但是簽完約後，才是惡夢的開始，因為交屋期將屆，但Colina Homes卻這個來不及、那個無法完工，最後要她多付9000元。Valerie Mukoro雖然有一周的考慮期，但Colina Homes卻提前解約，之後漲了1萬7000元再放到市場賣。

另一名賣屋者Simon Nockels的狀況也差不多，先是這個、哪個，所以Colina Homes無法開工，但到最後，要他們多付2萬元才能開工。只不過，隔天Colina Homes就主動取消合約，再隔天就又把建案貼上網，足足加了4萬3000元。

休士頓

上一則

吳建民出任APEC商貿諮詢代表 華美銀行好事連連 2022強勢開局首季度財報收入與貸款強勁增長

下一則

5月7日選舉 休士頓中華文化中心二度設投票所

延伸閱讀

休士頓中國城公共安全委員會 協助警方把關治安

休士頓中國城公共安全委員會 協助警方把關治安
砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅

砸8000萬… 內陸雷德蘭大學校區 將興建1050戶住宅
休士頓國際電影節 南加華裔混血兒 獲最佳女新人獎

休士頓國際電影節 南加華裔混血兒 獲最佳女新人獎
「蔚藍人文堂」講座 眭澔平暢談旅行、電影

「蔚藍人文堂」講座 眭澔平暢談旅行、電影
休士頓亞裔商會地產環評講座 5月13日登場

休士頓亞裔商會地產環評講座 5月13日登場
南加華裔混血兒凱拉榮獲休士頓國際電影節大獎

南加華裔混血兒凱拉榮獲休士頓國際電影節大獎

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增