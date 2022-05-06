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世說新聞／政治左、治安差 警長不爽又無奈

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

休士頓中國城公共安全委員會 協助警方把關治安

記者封昌明／休士頓報導
西南管理區執行長李成純如（前排左起）、史訓達、何真、王慧娟、陳逸玲等與警方就中國城治安問題交換意見。（記者封昌明／攝影）
西南管理區執行長李成純如（前排左起）、史訓達、何真、王慧娟、陳逸玲等與警方就中國城治安問題交換意見。（記者封昌明／攝影）

針對最近頻頻發生的郵件竊盜、汽車催化轉化器失竊和餐館玻璃門被砸事件，休士頓中國城公共安全委員會5月4日在西南管理區的會議，逐一提出改善之道，並配合警方阻止犯罪行為。7日(周六)就有一場免費刻VIN號碼防轉化器被盜的服務。

會議中，多位與會的轄區警官向管理區報告近來中國城治安情況，安全委員會會長史訓達、世華婦女工商協會會長何真、休士頓旅遊局亞太組組長姚義、台灣同鄉會會長陳逸玲、台商會副會長徐世鋼等都到場表達關切。

西南管理區執行長李成純如表示，最近有很多社區的郵箱被偷，警方說郵箱被偷大多發生在月底，因為那是發放工資或交房租的時候。雖然郵箱犯罪是聯邦警方負責偵辦，但是當地警員還是可以依法偵辦，最近在糖城就有此類破案的紀錄，要防止這類案件的發生，就是民眾必需去天天開信箱，和郵差配合取信就可避免。

李成純如呼籲民眾多利用網路銀行辦事，減少信件被偷，或可向郵局租一個郵箱，西南管理區目前已裝了多個攝影機，希望能早日將偷信的歹徒抓到。

警方同時提醒，最近中國城經常有民眾車輛的催化轉化器被偷，民眾若發現自己的車子轉化器被偷，千萬不要去跟蹤竊賊，因為有可能是犯罪集團所為，最近就有警察因自己車的轉化器被偷，出去阻止，反而被歹徒開槍打死。警方建議民眾可以去車行，在轉化器刻上VIN號碼，如果被竊，比較容易幫助警方破案。

與會警員表示，本周六(7日)在Alife學區(12160 Richmond Ave, 77082)，早上9時開始就有學生幫忙民眾免費刻VIN號碼服務，西南管理區也計畫近期內舉辦相同服務活動。

另外警方表示，中國城有數家餐館玻璃門被砸，警方提醒商家要加裝攝影機，而3月份的犯罪率，與去年同期相比，汽車玻璃被砸有增加的趨勢，車輛被偷的事件有數起，整體中國城治安並無重大案件，只是微型犯罪則略有增加。

有很多商場東主反映，半夜時有很多人在廣場流連，令人心生懼怕。警方表示，他們若未經允許，是不可以去盤查的，但若房東寫「禁止進入宣示書」交給警方，警方可以執行盤查或驅趕。

中國城安全委員會會長史訓達表示，最近他們會協助民眾，辦理「禁止進入宣示書」的填寫及公證，讓商家貼在門上，授權警方可以馬上行動。

警方強調中國城內有多家將店面租給色情按摩行業和地下賭場等。如經查屬實，房產需關閉一年及罰鍰，房東也有責任。史訓達指出，造成中國城會治安事件頻傳的原因，是這類商家成了不法人士前去搶劫的目標。

本周六在Alief學區免費為民眾的車輛轉化器刻VIN號碼。（李成純如提供）
本周六在Alief學區免費為民眾的車輛轉化器刻VIN號碼。（李成純如提供）

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