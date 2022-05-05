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德州房價暴漲後遺症 多數房屋投保額度不足 天災損壞恐難獲理賠

編譯組／綜合報導
德州房屋保險額度跟不上房價暴漲。(德州保險廳臉書)
德州房屋保險額度跟不上房價暴漲。(德州保險廳臉書)

德州房價暴漲的另一個後遺症，是屋主現有的房屋保險計畫賠償金額大多不足，如果不及時加購保險額度，由天災引起的毀損，可能不會得到完全的修復。

全國保險公司(Nationwide Insurance Co.)指出，三分之二的屋主保險額度不足，由於真正被火燒毀、被風吹垮、被水淹沒的百分比很低，以至於大家似乎不關心，認為少繳一點保費是省錢，一旦運氣不好碰上重大損壞，才發現自己要出的錢竟然那麼多，但已經追悔不及。全國保險公司指出，屋主的平均少保額度是22%，以重建費用30萬元的房屋來做比喻，保險公司賠償23萬4000元，自己要出6萬6000元。

保險研究機構Quote Wizard的尼克文桑特(Nick VinZant)指出，你的房子如果在2020年保了30萬元的險，兩年之後的今天，你的房價可能已經漲了25%，一旦保險公司支付到30萬元的上限，重建房屋的額外費用就要自己支付，所以你應該盡早跟保險經紀人洽談。如今建材貴了很多，工人的薪資也長了很多，要重建房屋花費自然也就高了很多。

文桑特指出，各種天災造成的損害是房屋保險會賠償的，但天災造成的洪水損壞是一般住屋保險不賠的，屋主如果要保洪水險，必須特別向保險公司購買洪水險。現在正是龍捲風(tornado)的高峰季節，接著就是為期好幾個月的颶風(hurricane)季節，屋主應該在洪水季節來臨之前買好洪水險。另外，因為氣候暖化造成野火頻仍，房屋可能突然被大火焚毀的機率增加許多。

文桑特指出，因為德州天氣暴烈，房屋保險費居全國第二貴，每年平均保費是3600元，只有奧克拉荷馬州的3700元高於德州。過去一年之中，德州的平均保費上漲了6%，這個趨勢顯然還會持續。

保險 洪水 德州

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