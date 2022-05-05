促北京親友囤物資 海外華人遭嗆「被境外勢力洗腦」 還被拉黑

不少北京人家裡都購置新的冰櫃和儲存各種物資。（讀者提供）

中國疫情 跌宕起伏，為了囤貨，有些海外華人 變成裡外不是人，被親友拉黑。

繼上海之後，海外華人又勸北京 的家人囤貨，儲備日常用品。有些人有了上海的經驗，儲備物資更加有的放矢，但也有海外華人的家人認為，北京畢竟是首都，不會影響民生，覺得海外親友太多慮，有的甚至因此拉黑海外家人。

定居美國的華人丁小姐表示，現在因為囤貨的事，搞得她裡外不是人。她在親友群發了個北京囤菜的視頻，她媽說發點正能量的，還說不用囤貨，「要相信政府」。她弟弟說不要相信美國的謠言，她爸也是這個態度，總覺得她被境外勢力洗腦了，最後她竟然在親友群被拉黑退群了。

美國華人白小姐和北京父親通話，父親告訴她，小區菜市場的肉都被搶光了，但經歷過大飢荒的父親顯然很淡定，一個勁強調不會跟他上海好兄弟一樣被關45天，她只好默默撤掉想發給父親的囤貨清單和隔離清單。

還有華人日前在網上給家人買了冷凍冰櫃送到家，被父母退掉。父母還特別生氣，覺得他瘋了，結果現在冰櫃賣斷貨了。華人秦先生說，現在和家人說囤貨要講究策略，要麼在網上強行下單直接送到家裡，要麼點到即止，如果家人實在不想囤貨，也不能太勉強，導致逆反心理，或者鬧出家庭矛盾。

不過多數海華的家人還是積極囤貨中，華人陳先生說，他朋友圈在北京的朋友都在囤，還有人囤了個大喇叭，關鍵時作為「喊救命」之用。家裡老人被他嘮叨的頭大，也已囤了不少，家裡米麵夠吃到年底，一個冰箱和一個冰櫃全塞的滿滿。家裡小區被通知明早全員核酸，坐標海淀北太平莊街道。他媽感慨都讓他說中了，之前還和他爭，說不會到她那裡呢。

華人嚴先生說，整個周末都在和父母溝通要不要囤貨，他們說到周一早上都還好，下午開始店裡人滿為患了，幸虧網上下單沒問題。他的朋友在西城，說中國時間周一下班晚，住家附近超市只搶到一盒雞蛋和三棵蔥，幸虧網上下單沒問題，買了維生素和罐頭。

然而食物好囤，最難囤的是藥品。華人賈女士說，她媽囤了三個月常用藥，但去了趟藥店結果變成黃碼。因為中國很多慢性病藥只能開一個月，多開就只能靠關係。北京的朋友都在找外地朋友幫忙買藥，因為北京買藥健康碼會變黃。