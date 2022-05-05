基督聖體市海灘常見「鬼娃」漂上岸 研究員：沒頭髮最毛骨悚然

「鬼娃」一再漂上岸，令德州海洋生物研究人員感到恐怖與不解。(Mission-Aransas Reserve臉書)

德州 基督聖體市東邊的海灘上，最近幾年發現了很多神秘的「恐怖洋娃娃」(creepy dolls)，研究人員把找到的恐怖娃娃放上社群媒體 ，吸引了許多追隨者，但這些娃娃的來歷至今仍是一個謎團。

德州大學海洋研究所(University of Texas Marine Institute)的米慎納蘭薩斯保護中心(Mission-Aransas Reserve)，研究員例常在帕德雷島(Padre Island)和馬塔戈達島(Matagorda Island)之間40哩長的海灘上觀察，追蹤海龜、海洋哺乳動物和鳥類的活動，以及海灘的生態狀況。

「鬼娃」一再漂上岸，令德州海洋生物研究人員感到恐怖與不解。(Mission-Aransas Reserve臉書)

最近幾年研究員經常在沙灘上撿到恐怖洋娃娃，它們應該在海洋上漂流了許久，身上長了許多藤壺(barnacles)，有的缺手、有的缺腿，大多數一隻或兩隻眼睛不見了，最詭異的是頭髮全都沒了的那些娃娃。4月下旬發現的一個，眼眶裡長出一個尖尖的藤壺，模樣相當嚇人。

保護中心主任傑斯塔諾(Jace Tunnell)指出，幾年來他們已經收集了30多個恐怖娃娃，當初找到的第一個恐怖娃娃，是一個像真人一樣大小的娃娃頭，他把照片放上官方臉書網頁後，網友指出那是一個「性娃娃」(sex doll)的頭，後來在網路拍賣 時，有人出價35元買走，之後每年會為這些恐怖洋娃娃舉行拍賣會，得到的款項做為海龜救援基金。

塔諾指出，因為墨西哥灣循環潮流(loop current)的關係，海灣中的垃圾大多被帶到德州的海灘上，因此德州海灘上出現的垃圾比其他地方的海灘多十倍，不過至今研究人員還是不知道究竟是誰放了這些恐怖娃娃，他也很驚訝有很多人要求購買這些娃娃。塔諾不敢保留這些娃娃，他覺得它們可能是巫蠱娃娃(voodoo dolls)，會給主人帶來厄運。