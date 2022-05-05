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悶死德州18名高齡婦女 兇手落網 判終身監禁

編譯組／綜合報導
比利切莫莫終被判刑。(達拉斯警方檔案照)
比利切莫莫終被判刑。(達拉斯警方檔案照)

被控謀殺18名北德州高齡婦女的49歲男子，日前被陪審團判決一項一級謀殺罪名成立，法官立即宣判終身監禁、永遠不准假釋的刑罰。

2018年3月，住在養老院的91歲居民瑪莉巴特爾(Mary Annis Bartel)在房間裡聽到有人敲門，她把門打開後一名壯年男子強行進入把門反鎖，用一個枕頭壓在她臉上。那名男子搜掠財物後離去，但他不知道瑪莉並沒有斷氣。

養老院報警後，警方循線從一部可疑車輛的牌照，追查到比利切莫莫(Billy Chemirmir)將他逮捕，北德州兩年期間一連串高齡長者窒息而死的疑案終於宣告偵破。

切莫莫最後被達拉斯縣地區檢察官提控13項一級謀殺(capital murder)罪名，又被柯林縣地區檢察官提控五項謀殺罪名，他看準高齡婦女無力抵抗的弱點，有時是偷偷溜進養老院，有時是跟蹤受害人回家，然後用枕頭把目標悶死，這樣才不會留下殺人的跡象。

不久前開始庭審的是殺害81歲長者盧提哈里斯(Lu Thi Harris)的案子，該案在去年11月已經庭審過一次，但陪審團無法達成協議，最後宣告流審(mistrial)。宣告流審對受害人的家屬帶來莫大的傷害，有許多人認為被告最後會被縱放，高齡親人會死不瞑目。28日切莫莫被判有罪後，許多受害人家屬流下感激的眼淚。

這次再審終於4月28日得到陪審團的一致判決，這項罪名可以判處無期徒刑或死刑，但因為檢方並沒有要求判他死刑，因此法官拉蔻兒「洛磯」瓊斯(Raquel “Rocky” Jones)當庭宣判他終身監禁不准假釋。

警方的調查報告指出，2018年3月哈里斯出事的那天，兇手和死者都去同一家Walmart，兇手鎖定哈里斯之後，開車尾隨，入屋後用枕頭把哈里斯悶死，偷取她的珠寶錢財後離去。

如今切莫莫將終身囚禁，其他控罪沒有必要庭審，但達拉斯縣地區檢察官表示，可能會再要求法庭審理另一案。

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