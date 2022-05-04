20年深耕保險業 張瑞分享最佳保障

20年深耕保險行業，菁英協會百萬圓桌會員，多項保險行業精英殊榮，張瑞教大家如何用保險保障自己的一生。(張瑞提供）

保險業者眾多百家爭鳴，真正能做到為客戶解決需求的又有多少？瑞源保險事務所創辦人張瑞女士有著近20年的保險行業經歷，為民眾提供服務。

張瑞大學畢業後便進入美國保險公司工作並升為高階主管，在職期間獲得MBA學位。十多年深入學習大企業的管理經驗，並累積深厚的保險行業知識。

2017年張瑞的Frisco市議員競選之旅，讓她走出大企業的舒適區，獨立開設自己的事務所。她說，在競選期間與義工或選民交流時，看到很多人對於保險一知半解，不知如何爭取權益。

例如老人保險和歐巴馬醫療保險 ，有些人自行在網上買，一旦出現問題就難以找到專家解惑。張瑞運用近20年所積累的行業經驗和中英文均為母語水平的優勢，透過保險事務所給予有需要的客戶最直接的幫助。

張瑞表示，作為一流的保險顧問，應以專業知識為依托，以客戶利益為準繩，為其量身訂做最適合的保險計畫。例如人壽保險，人生在世難免有一些我們不想面對的意外，但至少在意外發生後能夠無後顧之憂，這時候保險就能發揮它的價值。

憑藉美國保險公司工作經驗，張瑞十分了解保險公司後台運作及法規，能精準負責的幫助客戶找出問題並解決問題。這種專業背景不但在華人保險經紀人裡堪稱鳳毛麟角，而且在整個保險經紀人群體裡都非常難得。

張瑞在短時間內就取得壽險菁英協會百萬圓桌會員，並延續至今。此外，多年連續榮獲歐巴馬醫保 「菁英獎」，亦是美國醫療保險協會認證會員、長期護理保險認證專員和資深醫療保險專員。

張瑞希望能幫助其他獨立代理人、或有志投身保險行業的新手學習更加全面的保險知識，加入瑞源保險事務所團隊共同努力。

張瑞強調，這個團隊的優勢在於有後台強力的支持，透過免費的專業培訓，加強知識和資訊的汲取，為客戶提供高性價比的服務。

瑞源保險事務所提供汽車、房屋、個人（歐馬巴或其他醫保），團體醫療、人壽、年金及紅藍卡等保險業務，除了個人保險也承接商業保險。

瑞源保險電話：214-937-4287。微信 號：12149718026。微信公眾號：benefonsus。郵箱：[email protected]。網站：www.benefons.com，達拉斯辦公室地址：2591 Dallas Parkway, Suite 300, Frisco, TX 75034休士頓辦公室地址：6201 Bonhomme Rd, Ste 290N-S, Houston, TX 77036。