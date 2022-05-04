我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

州長限制跨性別護理 德州兒童醫院兒醫主任請辭

編譯組／綜合報導
專攻跨性別青少年護理的小兒科醫師戈登，辭去德州兒童醫院主任一職。(Baylor College of Medicine網頁)
專攻跨性別青少年護理的小兒科醫師戈登，辭去德州兒童醫院主任一職。(Baylor College of Medicine網頁)

休士頓德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）專攻跨性別青少年護理的小兒科醫師戈登（Catherine M. Gordon），在被任命為小兒科主任醫師（chief pediatrician）六個月後，日前辭去該職。

達拉斯晨報報導，戈登近期寫了一篇文章，支持替變性青少年提供護理，但德州州長艾伯特（Greg Abbott）正試圖將這種作法認定為犯罪。

文中寫道，「有跨性別兒童的家庭、患者權益倡導者，與在醫療或行為健康領域替患者提供護理的人提醒我們，將這種重要的護理定為犯罪，近一步污名化這些已經很脆弱的群體。」該文章發表於3月美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）期刊。

德州兒童醫院是全美最大的兒科醫院之一，發言人稱，戈登的辭職與該組織「完全支持」的期刊出版物無關。

醫院在一封電子郵件上寫道，「我們感謝戈登醫師替德州兒童醫院和患者的貢獻，我們祝福她在接下來工作中一切順利。我們仍堅定致力協助我們跨性別和性別多元化患者。」

根據一份聲明，這家醫院已任命謝克德米安（Lara S. Shekerdemian）為新任主任兒科醫師，這是一系列組織變革的一部分。

戈登於去年10月加入德州兒童醫院，擔任該院首位女性負責人。

在艾伯特2月下令調查跨性別兒童提供性別確認照護（gender-affirming care）的父母，威脅採取法律行動後，德州兒童醫院3月初暫停跨性別過度時所需要與激素相關的處方療法。

德州 跨性別 休士頓

上一則

法院裝修費高達8000萬竟未招標 新州高院火大了

下一則

華埠更好團結聯盟 5月多場服務及講座

延伸閱讀

德州州長轉用5億元 資助邊防安全

德州州長轉用5億元 資助邊防安全
德州州長艾伯特：拜登執政 每州都變邊境州

德州州長艾伯特：拜登執政 每州都變邊境州
德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州

德州州長艾伯特：拜登執政下的美國 所有州都是邊境州
德州州長批TikTok 助長幫派吸收青少年犯罪

德州州長批TikTok 助長幫派吸收青少年犯罪
德州州長艾伯特攔檢邊界卡車 日損4.7億

德州州長艾伯特攔檢邊界卡車 日損4.7億
德州州長再開砲：解境管只會讓移民問題更嚴重

德州州長再開砲：解境管只會讓移民問題更嚴重

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬