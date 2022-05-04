州長限制跨性別護理 德州兒童醫院兒醫主任請辭

專攻跨性別青少年護理的小兒科醫師戈登，辭去德州兒童醫院主任一職。(Baylor College of Medicine網頁)

休士頓德州 兒童醫院（Texas Children's Hospital）專攻跨性別 青少年護理的小兒科醫師戈登（Catherine M. Gordon），在被任命為小兒科主任醫師（chief pediatrician）六個月後，日前辭去該職。

達拉斯晨報報導，戈登近期寫了一篇文章，支持替變性青少年提供護理，但德州州長艾伯特（Greg Abbott）正試圖將這種作法認定為犯罪。

文中寫道，「有跨性別兒童的家庭、患者權益倡導者，與在醫療或行為健康領域替患者提供護理的人提醒我們，將這種重要的護理定為犯罪，近一步污名化這些已經很脆弱的群體。」該文章發表於3月美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）期刊。

德州兒童醫院是全美最大的兒科醫院之一，發言人稱，戈登的辭職與該組織「完全支持」的期刊出版物無關。

醫院在一封電子郵件上寫道，「我們感謝戈登醫師替德州兒童醫院和患者的貢獻，我們祝福她在接下來工作中一切順利。我們仍堅定致力協助我們跨性別和性別多元化患者。」

根據一份聲明，這家醫院已任命謝克德米安（Lara S. Shekerdemian）為新任主任兒科醫師，這是一系列組織變革的一部分。

戈登於去年10月加入德州兒童醫院，擔任該院首位女性負責人。

在艾伯特2月下令調查跨性別兒童提供性別確認照護（gender-affirming care）的父母，威脅採取法律行動後，德州兒童醫院3月初暫停跨性別過度時所需要與激素相關的處方療法。