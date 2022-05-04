休士頓亞裔商會地產環評講座 5月13日登場

休士頓亞裔商會午餐及學習系列講座，商業房地產之環境場地評估於5月13日登場。（亞裔商會ACC提供）

休士頓亞裔 商會將舉行環境因素與房地產 相關的三場系列講座。首先登場的是5月13日中午11時半至下午1時半的「第一階段和第二階段的商業房地產之環境場地評估」。主講人為德州地產(Southwest Realty Group)負責人李雄，以及環境工程諮詢(Environeer Engineering Consulting)的Michael Zhang 。

李雄為亞裔商會主席，也是房地產專家、開發商、諮詢顧問；1988年在休士頓創立全方位服務的房地產公司，三十多年以來投入社區開發不遺餘力。休士頓媒體包括德州月刊(Texas Monthly )及Real Estate Directory News 都稱呼李雄為休士頓華埠的「市長」。

Michael Zhang 是經驗豐富的環境工程領袖、企業家以及海軍軍官，在環境及健康安全許可與法規方面，擁有十年以上經驗，通曉空氣、水、廢棄物及安全處理的豐富知識。他和Bill Glushko 的公司以創新及符合成本效益的方式，幫助客戶解決複雜的環境、健康安全方面的挑戰。

另外兩場講座為6月3日的Enviromental Considerations in Property Development，及7月8日的Engineering Feasibility Study。三場講座都有午餐供應。地點在美南銀行 6901 Corporate Drive, Houston, TX77036

亞裔商會會員入場免費，非會員三場費用共計60元。請於亞裔商會網站登記。asianchamber-Hou.org/lunchlearn。