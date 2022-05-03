跟遺傳有關？有人多次染疫、有人百毒不侵

衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

有許多人儘管多次接觸新冠病毒，卻從未感染；另外，有很多人儘管接種了疫苗 ，甚至也打了加強針，卻不只一次感染冠狀病毒，原因何在？

專家說，這包含有很多因素，包括遺傳學和免疫反應的變化。目前科學家們正在努力尋找明確答案。

舊金山 加大傳染病專家甘地（Monica Gandhi）博士說，對於許多傳染病，包括她研究和治療的愛滋病毒，有一些情況是人們一次又一次地接觸，但從未感染病毒，這是因為這些人缺乏病毒的受體，這意味著無論他們接觸多少，他們都不會被感染，科學家們說，COVID可能也是如此。

但對於那些似乎能夠迅速清除病毒的人來說，免疫系統的行為差異可能是原因所在。研究發現，有些人在以前的非COVID冠狀病毒感染中，擁有高水平的記憶T細胞，即免疫系統的長效細胞，能夠記住病毒並保護他們免受嚴重疾病的侵害。

但另一項研究發現，特別是在老年患者中，高水平的記憶T細胞實際上可能是嚴重的COVID-19的風險因素，因為它們可能引發對病毒更嚴重的免疫反應，使其系統不堪重負。

甘地說，這兩種情況都可能是真的，科學家們還不清楚為什麼交叉反應的T細胞可能對一些人有幫助，而對另一些人有害，不過這種機制對接種疫苗的人來說不太重要，因為疫苗會產生COVID特異性T細胞。

她說，另一個謎團是，只有某些人，尤其是兒童，似乎能夠從其他非冠狀病毒感染中，產生有效的交叉免疫T細胞。甘地說：「我們仍然需要尋找其他遺傳因素。」

另方面，科學家們還不明白為什麼有些人即使是在接種疫苗後，仍最終會多次感染COVID，有些人可能從未完全清除病毒，即使症狀消失了，也會導致他們反覆檢測 為陽性。

甘地說，壓力或懷孕等外部因素，可在病毒感染和生病的可能性方面發揮作用，就像大學生在緊張的期末考試前後生病一樣。

但是，真正了解什麼是遺傳，什麼是快速清除的病毒，什麼是幸運，以及它們之間的細微差別，將需要深入的科學研究。一個名為 「COVID人類基因工作 」的合作項目正在進行中，以發現基因是如何影響COVID感染的嚴重程度的，這項研究現仍然處於早期階段。