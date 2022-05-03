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反移民、疫情雙重影響 德州大學中外籍生銳減

編譯組／綜合報導
疫情上，德州各大學的國際學生人數下降。(達拉斯德州大學臉書）
疫情上，德州各大學的國際學生人數下降。(達拉斯德州大學臉書）

川普政府的移民政策與新冠疫情造成的雙重影響，讓德州各大學的國際學生人數銳減，但那些能堅持到底的人有些已看到曙光。

現年23歲的吳玉菲(Yufei Wu，音譯)原本住在中國的四川成都，她2019年秋季轉學到德州拉伯克的德州理工大學(Texas Tech)，攻讀人類成長與家庭科學(human development and family sciences)。她指出，川普擔任總統時嚴格限制國際學生入境，中國媒體上經常報導美國反移民的潮流興起，並且屢有侵犯亞裔的暴力事件，她的父母不希望她來美國，怕她會成為暴力凶殺的犧牲者。

但她堅持留學的心志來到德州，但2020年初新冠疫情爆發，中國的嚴格防疫措施讓她沒辦法回國省親，到現在她已經快三年沒見到爸媽。她表示在偏僻的拉伯克，不容易找到人說中文，吃中國餐的機會也很少，她常常覺得已經失去中國的根了，所幸她馬上就要畢業，但現在中國疫情再度爆發，要跟父母見面可能還要再等一段時間。

由於現在機票昂貴、留學簽證較難取得、與親人分離等的影響，德州以及全美國大學的國際學生人數銳減，根據國際教育研究院(Institute for International Education)所公布的數字，2016-2017國際學生人數達到歷史巔峰的時候，全美國的大學裡有90萬3100名國際學生，到了2021年已減到71萬0200人，也就是21%的減幅。

德州的大學中，以達拉斯德州大學最受國際學生嚮往，這段期間國際學生人數減少了25%。如果把大學部和研究所分開計算，大學部減少了22%，研究所的減幅竟然高達66%。留學生對美國的經濟有不少貢獻，譬如2020-2021學年度，留學生給全美經濟帶來284億元的利益，德州從中受惠15億元。

吳玉菲的父母經常為她的安全擔心，希望她學成後回國，但她自己希望再觀察一段時間，她覺得如果能在美國定居或許是件好事。

德州 疫情 川普

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