德州州長轉用5億元 資助邊防安全

艾伯特將從各部會轉用5億元，多數用於國民兵戍守邊境。（Greg Abbott臉書）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）日前宣布，將在從各部會機構轉用5億元，資助他在德州-墨西哥邊境的邊境安全倡議「孤星行動」（Operation Lone Star）。

ABC 13電視台報導，三周前，德州軍事官員稱，這項耗資數十億元的行動需注入現金，以維持其在本財政年度結束前順利營運。

艾伯特說，這筆費用來自德州其他機構的預算，包括兩年內來自德州衛生與公共服務委員會（Health and Human Service Commission）近2億1000萬元，和來自德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）約1億6000萬元。

此外，也將從德州刑事司法廳（Department of Criminal Justice）、衛生服務廳（Health Services）和少年司法廳（Juvenile Justice Department）各自預算中，撥出數千萬資助邊境任務。

艾伯特在給這些部門的信中說，「此次轉用經費，不會影響任何機構計畫」。州長辦公室並未說明，這些單位是否會在以後得到補償，或是否削減預算等。

孤星行動每年讓納稅人支付20億元。今年1月，州政府官員已從其他部會轉用另外4億8000萬元，使行動能持續至今年春季。

「隨著拜登（Biden）總統繼續視而不見南部面臨的邊境危機，德州不會袖手旁觀」，艾伯特聲明中說：「我們將繼續努力保持社區安全，這筆額外資金，將確保孤星州完全有能力替德州人提供所需要和應得的邊境安全戰略。」

艾伯特的孤星行動是一系列邊境政策。他說，這是為了應對拜登政府執政期間，非法移民 增加。該計畫包括在邊境部署數千名州警和國民兵（National Guard ），以及由德州資助的邊境牆計畫等。

資金增加之際，艾伯特在邊境實施一系列措施，如在邊境口岸設置船隻封鎖與鐵絲網，替美墨邊境 遭取締的無證客，送華盛頓特區等外州的包車等。

他說，他正努力反對拜登政府廢除美國法典「第42卷」（Title 42），這是新冠肺炎疫情時期一項衛生令，允許移民官員因疫情而拒絕移民進入美國。

大約一周前，一名德州國民兵在Eagle Pass 試圖營救泳渡格蘭德河（Rio Grande）的無證移民而溺水身亡。

根據「德州論壇報」，幾天後，這名士兵被發現沒有正確配備漂浮設備。艾伯特說，5億元中的4億6540萬元將分配給德州國民兵。