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闖國會山莊「啤酒男」 獲判緩刑

編譯組／綜合報導
2021年1月國會暴動，已有多人被檢控。(FBI網頁)
2021年1月國會暴動，已有多人被檢控。(FBI網頁)

達拉斯晨報報導，凱勒市（Keller）53歲男子康諾佛（Thomas Paul Conover）去年1月6日，拿著啤酒罐闖入國會山莊，當作在社交媒體發文的「道具」，企圖淡化暴力圍攻，22日獲判緩刑三個月。

擔任汽車凹痕修理技工的康諾佛在網上發帖稱，他並不是衝入國會山莊，但他進入國會山莊時，更喜歡淡啤酒Coors Light。他承認犯有輕罪。他並沒有犯下暴力罪，也未造成任何傷害，面臨長達六個月監禁。華府特區的聯邦地區法官佛倫斯潘（Florence Pan）命令他支付2500元罰款。

康諾佛是達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區第三位被指控闖入國會山莊暴亂者，在這起大規模案件中，他是迄今為止20名被告中，第三位被判刑者。

聯邦助理檢察官墨菲（Sean Murphy）在一份量刑備忘錄中寫道，「與其他人不同，康諾佛似乎並沒有渴望或準備暴力，但他確實拿了一個道具，空的啤酒罐。他迅速進入圓形大廳，用隨身攜帶的道具拍照。」

儘管康諾佛在這起暴動中扮演極小的角色，但檢察官要求他監禁30天，因為他們稱他「鼓勵其他人加入暴徒，幫助壓倒保衛國會山莊的警戒線。通過網上發布啤酒商業模仿，企圖淡化暴力事件。」

但他的律師瓦格納（Camille Wagner）則替他爭取緩刑，理由是康諾佛對參與襲擊感到懊悔與羞恥。

瓦格納說，「康諾佛承認在2021年1月6日前和6日發布的社交帖，是個糟糕的決定，並不像他最初認為的那樣有趣，他的行為不應導致監禁。」

康諾佛在去年12月8日被捕，並在福和市法院出庭後獲釋。他在1月分承認在國會山莊行為不檢，同意支付500元賠償金。

檢察官 華府特區 汽車

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