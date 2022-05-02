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德州氣候全美最劇烈 政府卻忽視暖化問題

聖安東尼奧訊
德州人擔憂暖化危機帶來暴烈天侯。(Unsplash/Eilis Garvey)
德州人擔憂暖化危機帶來暴烈天侯。(Unsplash/Eilis Garvey)

耶魯大學的民調指出，德州人中65%擔憂氣候暖化的危機，但因為選民壓抑法規的施行，德州政府首長與州議會領導人似乎覺得民意對政治前途已無關痛癢。

艾倫德里昂(Alán de León)在休士頓土生土長，因此他對德州的天災有深刻的體驗，他和妻子蓄意存了一些錢，專門用在天災來臨時的緊急之用。2017年8月哈維颶風(Hurricane Harvey)來襲，他父親的房子淹水淹到屋頂。2021年2月冬季風暴烏利(Winter Storm Uri)帶來世紀大寒，斷電以後他和妻小裹著棉被毛毯抱在一起取暖，蠟燭是唯一的亮光與溫暖的來源。

德州的氣候堪稱全美國最暴烈，耶魯大學氣候變遷通訊專案(Climate Change Communication)在2021年所做的民調指出，65%的德州人擔憂氣候改變會給民生帶來負面衝擊，也希望政府官員正視氣候暖化讓天災更加嚴峻、更頻仍、更難以預測的問題。

但德州目前處於全國大規模選民壓抑(broadscale voter suppression)地震的震央，保守選民採用立法的方式，打壓弱勢與自由派的選民，讓保守的候選人和保守的提議案占得優勢。把選舉作為意識形態的鬥爭時，客觀的問題變成主觀的辯論，保守選民只會把票投給本派的候選人與提議案，真正的問題反而變得無關緊要，形成掩耳盜鈴的趨勢。

全國公共廣播電台NPR於27日(周二)報導，德州議會已通過法規，對抗提倡環保的財務投資公司，州議會領導人指出，這些法規給華盛頓與華爾街送出一個強烈的訊息，如果某位政府官員或財務投資公司杯葛德州的石油與天然氣，就會得到德州的杯葛報復，譬如德州政府員工、老師的退休福利基金，不會讓反石油、反天然氣的財經公司來管理。

德州 耶魯大學 石油

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