嚴格墮胎法生效後 德州大學校園緊急墮胎丸需求大增

德州農工大學一名女學生與同校的梅杜蘭，都在幫女學生取得避孕協助。(SARAH VARNEY / KHN)

美國校園青少年性行為普遍，德州 去年9月嚴格墮胎 法生效後，要墮胎困難重重，年輕女性現在如果擔心懷孕，主要是用「緊急避孕丸」(emergency contraception pill)來避免陷入窘境，但必須及時服藥才有效果。

凱瑟健康新聞網(Kaiser Health News) 報導，20歲的艾莉森梅杜蘭(Allison Medulan)是德州農工大學的二年級學生，她主修公共衛生(public health)，她在校園裡主持一個幫助同學避免懷孕的專案，在她所租的公寓房間裡，床底下有很多箱的緊急避孕丸、懷孕檢測 棒和保險套(condoms)。意外懷孕對年輕女性是個危機，很可能造成輟學，未來的事業計畫可能被打斷，艾莉森努力幫助同學循正軌前進。

她在臉書和Instagram上放資訊，如果有女生需要緊急避孕丸，不用給名字，只需要給送貨地址，她就會把一個袋子放在對方要求的地點，雙方根本不用見面。在德州的嚴格墮胎法中，並沒有限制緊急避孕丸的使用，此藥也不需醫師處方，在大城市的藥房都有存貨，每顆售價35-50元，但在德州偏鄉地區，藥房大多沒有現貨，必須為顧客特別訂購，但這樣會誤掉時機。

女性在性行為後如果擔心懷孕，在幾天之內服用這種藥，會防止卵子受精免得懷孕，只要吃一顆就可以達到目標。網路購藥網站Nurx指出，去年9月1日嚴格墮胎法生效後，9月購買這種藥的訂單比8月多出173%。在德州最大的幾個偏僻大學城，包括College Station、Waco、Lubbock、El Paso等都有學生義工在給需要的女同學發藥，許多學生的財務狀況窘迫，這項免費服務惠及許多人。

至於傳統的賀爾蒙避孕丸(hormonal birth control pills)限制就比較多，它必須由醫師開處方，在德州與另外20多個保守州，未成年人需要有家長同意才可得到處方，即使是已經生過孩子的少女(teen-age girl)，沒有父母的同意也不能獲得處方。