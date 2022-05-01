亞洲餐廳月講座 教你節能省成本

CHEF方案提供餐廳業者節能設備，在Energy Star網頁上有詳細相關資料。（圖片來自Energy Star 網站）

休士頓亞裔 商會「亞洲餐廳月」相關講座活動，第二場為線上介紹講解「經由節能效益而節約成本」，這是特別為餐廳業者介紹提供的電費計畫，以及各種省電設備，以幫助業者減少相關支出，降低營運成本、提升利潤與競爭力。

這場講座講員包括Center Point Energy的CHEF方案規畫經理Austin Pooley，TRC Companies CHEF方案項目經理Julia Emerson，EPA商業食品服務Energy Star產品經理Tania Crk，ERA Energy Star中小企業全國經理Jerry Lawson。

Austin Pooley表示，節能效益包括使業者節約能源及金錢、使金錢返回德州 消費者、並避免新用量的花費。而針對餐廳業者，因為業者同時面對能源管理的挑戰與機會。舉例來說，餐廳容量及活動量沒有學校醫院或其他場所高，但平均平方尺用電量卻是其他商業場所的二至三倍。

在環保署Energy Star計畫中相關的推出，總產品有超過75種以上的分類。產品在每方便符合能源效益的認證外，既為末端使用者節省能源、水、金錢，也有助於減少氣候變遷 危機現象。時至今日，Energy Star各種產品，已經使美國人節省了4500億及4萬億千瓦電力，且避免了30億公噸溫室氣體排放。

Energy Star認證的各種節能設備，不但節省金錢，在環境方面也減少溫室氣體排放。（圖片來自Energy Star網站）

餐廳業者的Energy Star器材包括冰箱及冷凍櫃、熱食保溫櫃、洗碗機、炸鍋、爐子、製冰機等，使用Energy Star 產品可以每年省下電費開銷5300元以上，而且定價上的回扣則是另一個採買Energy Star設備的鼓勵因素。

接著就是更進一步的CHEF 方案(Commercial High Efficiency Foodservices)，使業者可以在包括燈光、空調系統、抽風設備等設備，直接升級選用認證的節能產品。Energy Star輔以CHEF方案，業者可以在每件設備平均節省1900元。CHEF方案認證的經銷商名單，可以在Energy Star專屬網頁查詢；業者如果沒有看到自己的經銷商在名單上，還可以連絡[email protected]。

其他包括CFS計畫的各種程序工具、不同餐飲場所分類使用導引、如何找到相關設備等，在Energy Star及CHEF相關網頁都有詳盡說明。講座講員也鼓勵業者保持連絡，以www.cfs/energystar.gov詢問。在5月10至12日，還有連續三天的線上工作營，將講解更新法規及內容的相關資訊。

除了硬體設備之外，用水也是餐廳業者一個重要節能項目；而關於節約用水，有專門的Water Sense部分查詢 www.epa.gov/watersense。

講員們強調使用Energy Star並登記加入，是免費、網上資料、安全可靠的。另外還有如食品廢棄物評估導引等實用資料，提供業者重要的相關分析訊息。四位講員最後更提供連絡方式包括電郵 [email protected]電話281-841-9927；電郵[email protected]電話713-207-5155；[email protected] ; [email protected]。