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味全繪畫比賽 李樂罡加碼送驚喜

記者封昌明／休士頓報導
Jeni繪室負責人朱峰（左一）與學生歡迎李樂罡（後排右一）的到來。 （記者封昌明／攝影）
Jeni繪室負責人朱峰（左一）與學生歡迎李樂罡（後排右一）的到來。 （記者封昌明／攝影）

世界日報與美國味全公司共同舉辦的「2022母親節繪畫比賽」 近日將公布得獎名單，評審從近800件作品，就符合主題、技巧運用、畫面呈現及創意三項評選標準下，在幼童組、高童組、青少年組分別選出冠亞季軍及佳作獎，總共33位優勝者。主辦方表示希望參賽者通過描繪「與媽媽的美好時光」，表現出與家人的天倫之樂，及表達對母親養育之恩的感謝。

味全公司德州分公司經理李樂罡為鼓勵德州區的小朋友參賽，他們公司提供每位參賽小朋友一個福袋以為鼓勵，福袋內裝滿了味全公司的暢銷產品，如低鹽醬油、味全有機麵條、各式冷凍包子，希望大家享用美食之餘都能發揚中華民族的美德，孝順父母，特別是在這個母親節將至的時候。

黃淑玲（右一）老師正在與在奧斯汀的學生視訊教學，味全公司經理李樂罡恰好送來福袋。...
黃淑玲（右一）老師正在與在奧斯汀的學生視訊教學，味全公司經理李樂罡恰好送來福袋。（記者封昌明／攝影）

這次有多位小朋友參賽的JENI畫室負責人朱老師說，很多家長都問：怎樣培養孩子的興趣？怎樣拓展孩子的想像力和創造力？怎樣潛移默化地帶領孩子們進入藝術的殿堂？她做了很多有益地嘗試，並取得了優異的成績，其中就包括參加味全公司的繪畫比賽。

朱老師畢業於中國上海高等美術學府，並進修兒童心理學，在國內就從事兒童繪畫教學工作。2013年底朱老師全家移民到休士頓，閒不住的她很快在糖城福遍中國教會找到發揮才能的空間，她每周四在老年團契教老人畫畫，深受老人家們的歡迎。於是老人家們把他們的第三代交給朱老師，教他們畫畫。

剛開始只有兩個學生，但在朱老師的精心指導下，不出半年就取得顯著進步，學生作品屢屢得獎。憑著良好的口碑，家長們口耳相傳，她的學生越來越多。

另一位黃淑玲老師也在糖城地區教畫多年，教育英才無數，學生各種國籍都有，大家口耳相傳，學生人數都逐年增加，讓她的畫室在假日的時候都擠得的滿滿的人潮，就在李樂罡送味全福袋前往時，就剛好有學生在奧斯汀與她用視訊繪畫教學，黃老師的盛名遠播。

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