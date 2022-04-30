隱藏校園加密幣挖礦 涉案員工辭職

德州多所高中校園辦公室發現加密貨幣挖礦機。(Galveston學區網頁 )

蓋文斯頓學區 (Galveston ISD )六座校園內，4月8日發現許多部隱藏的加密貨幣 開礦電腦，偷偷摸摸的盜用資源行為被揭發後，一名學區工作人員已自行請辭。

休士頓紀事報報導，該學區的資訊科技人員發現學區電腦網路的交通有異樣，IT部門的約翰韋恩佛格森(John Wayne Ferguson)到可疑地點查看，發現有六個學校的通訊設備間有許多「山貓加密貨幣挖礦機」(Bobcat cryptocurrency mining hotspots )，隨後也發現了是誰裝設的，那名員工的身分還沒有公布，但學區立刻給他放行政假進行調查，該員工後來遞上辭呈離職。

挖礦是非常耗電的程序，除了挖礦電腦之外，電費是挖礦的最大開銷，這名員工顯然是想用公家的電來賺外快，做無本的投機生意。學區總監傑瑞吉布森(Jerry Gibson)指出，目前調查中只發現偷電的行為，學區電腦上儲存的各種資訊並沒有外洩，但調查將繼續仔細的進行。他特別強調，學區事先所制定與執行的監控措施發揮功效，才讓這件濫用公家資源的事件被偵測曝光。

美國有些州對加密貨幣挖礦業者嚴加設限，認為濫用電力做這種投機生意有害環保，但德州 卻恰好相反，2021年6月18日，艾伯特州長的官方推特網頁上發了一段宣告，指出H-E-B超市裝了加密貨幣付帳櫃台(cryptocurrency payment kiosks)，顧客可以用加密貨幣來購物，並宣揚德州將會在全球的加密貨幣界獨領風騷。

另外，德州政府首長和州議會領導人大力邀請加密貨幣挖礦業者(cryptominers)到德州來設點挖礦，並提供減稅等的優惠措施。