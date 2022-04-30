馬斯克買下推特 世界會更好嗎？

社交媒體平台推特 董事會25日同意，將公司以440億元價格出售給馬斯克 。為此事歡呼的，除了支持川普的保守派、另類右翼，也有親中派，因為這也意味著一直和推特沒有利益往來的中國，如今可以通過特斯拉 在中國的生意，對推特產生影響。

自稱「 言論自由絕對論者」的馬斯克，不爽推特的言論審查已經很久了。聯邦證券交易委員會（SEC）前年就曾警告特斯拉，馬斯克在使用推特時違反協議，他的推文需要受特斯拉律師的審核和批准。

而在推特封禁川普帳號時，這個話題已經激起了太多討論。中國也以此攻擊美國的言論自由，因為許多親中的水軍以及真人帳號也遭到封禁，與中國官方有關的帳號，會被系統特別標示出來給其他用戶提示。

的確，科技巨頭有能力實行暴政，在其創造的虛擬空間裡管制言論、隨意刪號。這些行為雖然是在其虛擬平台上，但卻會對真實世界產生影響。不管我們是否同意馬斯克的其它觀點，正如他所說，「言論自由對民主的運作至關重要」。

另一方面，科技巨頭也可以打造完全開放的言論世界，沒有任何審查，這可能也包括了色情、暴力，乃至恐怖主義言論，這也同樣會對真實世界產生影響。即使是美國的左右兩派，網路上的言論已經出現兩極化，極端言論受到流量的追捧。不受審查的謠言在眾多事件中推波助瀾——疫情、戰爭、選舉等等。

言論影響真實世界的例子，馬斯克自己也很清楚。他通過發推文來左右股價不是一次兩次，反倒是他4月14日宣布以每股54.2元收購推特時，卻是學乖老實通過提交SEC文件宣布。

事實上，推特是一個私人公司，如果它箝制一些用戶的言論自由，並不違法，因為它並非一個政府機關，而憲法第一修正案只限制政府行為者。而且與此同時，推特這間私人公司也享有自己的第一修正案權利，也就是說，若這家公司自己不願意與某些言論扯上關係的話，沒有人能強迫它這樣做。

可是，社交媒體是媒體嗎？正如沒人能要求「紐約時報」必須發布什麼內容一樣，推特似乎也有權禁止個別人涉足，沒有人能要求社交媒體必須傳播自己的聲音。但作為私營企業的推特，卻創造了一個實際上具有公共空間特性的虛擬領地，那麼在這個領地上如，果它約束其他人的言論自由，即使不違法但也有違第一修正案的精神。

這是一個弔詭的區間，是網路世界專有的難題。馬斯克買下的推特，會是一個什麼樣的平台？以及其必然會對世界造成何種影響？