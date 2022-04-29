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德州假車牌猖獗 犯罪率增3倍 哈里斯縣府損失8000萬

編譯組／綜合報導
德州哈里斯縣假車牌相關的犯罪，六年來暴增300%，縣府也損失8000萬元規費收入。（KHOU）
德州哈里斯縣假車牌相關的犯罪，六年來暴增300%，縣府也損失8000萬元規費收入。（KHOU）

取得德州的臨時車牌有多容易？Vidor警局隊長Edward Martin說，任何人可以姓張名三，佯稱住在美國烏托邦市，接著在線上取得核發德州臨時車牌的資格，此後每天愛印幾噸紙車牌都可以。但假車牌原來可能是別州的問題，但現在連哈里斯縣都發現事情大條了，因為過去六年與假車牌有關的罪案暴增300%，還導致公庫短收8000萬元規費。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，她知道問題嚴重，但直到最新報告出爐，才知道問題有多嚴重。德州車輛管理局（DMV）的統計發現，單是哈里斯縣一地，2016年至2021年間就印發了670萬張臨時車牌，但是只有320萬張是合法的。伊達戈說，不只是罪犯可以藉此逃逸，還導致公庫短收，所以原本的「Tag, You're It」執法行動不會停，更希望德州政府扛起責任，改善全州的臨時車牌發放規範。

確實，德州參眾兩會已經在研商，如何補救車輛管理局的行政疏失，包括立法禁止已有前科的車商再發車牌。車輛管理局自己也開始嚴格執法，自從2021年至2022年2月底，已經取消了34家車商的發照許可。不過，市面上已經流通的假造臨時車牌，還得靠警察嚴格執法才能真正絕跡。

德州 警察 兩會

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