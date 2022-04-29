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感恩日 鄭帥帥偕耆老同歡

記者封昌明／休士頓報導
Clutch City Insurance舉辦感恩日，現場座無虛席，老人家有吃有喝有拿，大家都非常開心。（記者封昌明╱攝影）
Clutch City Insurance舉辦感恩日，現場座無虛席，老人家有吃有喝有拿，大家都非常開心。（記者封昌明╱攝影）

Clutch City Insurance負責人鄭帥帥（Andrew Cheng）於4月28日與Amerigroup保險公司在中華文化中心舉行感恩日活動，舉辦多項拍照等娛樂活動與社區老人家們同樂，並備有各種飲料及點心與大家共享，各種贈品琳瑯滿目。鄭帥帥特別準備一個自製的環保袋供收納贈品，老人家們都笑得合不攏嘴。

Clutch City Insurance是一家專注於Medicare的保險經紀公司，由2008年以來一直從事醫療保險行業的鄭帥帥創建。鄭帥帥在德州休士頓出生和成長，在世區非常活耀亮眼，也經常提供社區服務。在工作夥伴曾菲（Jasmin Tseng）的幫助下，他們的團隊擴大到了20多個經紀人，其中許多能為華人社區提供服務。

食物攤前人潮川流不息。（記者封昌明／攝影）
食物攤前人潮川流不息。（記者封昌明／攝影）

鄭帥帥說，長者醫療保險是一個非常令人困惑的話題，尤其是對那些不諳英語的人。CCI保險公司代理人可以讓長者們瞭解Medicare系統和所有的選擇，他們會幫助長者們選擇對自己的處境有利的選項。

Clutch City Insurance負責人鄭帥帥（右）、曾菲（左）主持抽獎...
Clutch City Insurance負責人鄭帥帥（右）、曾菲（左）主持抽獎，現場氣氛熱烈。 （記者封昌明╱攝影）

CCI代理大休士頓地區多家Medicare Advantage公司、Medicare Supplements公司商品。CCI提供免費諮詢費，與經紀一對一會晤並獲得售後服務。CCI經紀的專業知識和親切態度得到很多人讚賞。 任何問題可洽詢：832-748-8130洽詢。

Amerigroup負責人上台接受祥獅群贈予的吉祥旗幟。（記者封昌明／攝影）
Amerigroup負責人上台接受祥獅群贈予的吉祥旗幟。（記者封昌明／攝影）

醫療保險 休士頓

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