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休士頓亞裔商會「亞洲餐廳月」5/1展開貫穿整個5月 呼應「亞裔傳統月」活動

休士頓訊
亞裔商會主席李雄（左八）及商會理事也是「亞洲餐廳月」主席Sydney Dao（左七）及工作人員、餐飲業者、社區志工一起共襄盛舉。（記者封昌明╱攝影）
亞裔商會主席李雄（左八）及商會理事也是「亞洲餐廳月」主席Sydney Dao（左七）及工作人員、餐飲業者、社區志工一起共襄盛舉。（記者封昌明╱攝影）

休士頓亞裔商會「亞洲餐廳月」活動即將於5月1日展開，商會聯合贊助單位、參加業者代表們，於4月25日在中華文化中心Chao Center暖場。

休士頓亞裔商會在去年首度舉辦「亞洲餐廳月」，以示支持在疫情期間直接受創的餐廳業者，並提醒消費者大休士頓地區亞裔餐廳豐富多樣的文化風貌，參與的各類亞洲美食餐廳達到100家。今年，「亞洲餐廳月」活動將貫穿整個5月，與「亞裔傳統月」互相配合呼應。亞裔商會期待大休士頓地區將有兩百家餐廳參加。

今年為推廣第二屆亞洲餐廳月活動，休士頓亞裔商會主席李雄帶領工作人員及社區義工們，聯絡餐廳及周邊支持網脈，也更繼續腦力激盪新的方向，期待在第二屆吸引更多餐廳投入，以使饒富意義的「亞洲餐廳月」活動，成為休士頓亞裔商會的年度經典活動。

亞裔商會主席李雄(右)與商會社區發展總監Paul Gor 展示本屆餐廳月特別設計...
亞裔商會主席李雄(右)與商會社區發展總監Paul Gor 展示本屆餐廳月特別設計的Pin 登記通關系統。（記者封昌明╱攝影）

商會主席李雄表示，今年各地已經繼續開放，搭配五月的亞裔傳統月活動，第二屆「亞洲餐廳月」規劃更詳細、規模更盛大。李雄説，亞洲美食本來已經深受消費者喜愛，此活動將使亞洲餐廳的資訊集中並廣為宣傳，使其在廣大消費市場能見度大增。

商會理事同時也是「亞洲餐廳月」活動主席Sydney Dao 表示，今年活動加上方便的聯通訊息管道及有趣的打卡贈品活動，使第二屆互動模式更為完整。她並在台上介紹大家如何使用Pin 在餐廳打卡，打卡愈多家，贈品選擇愈豐富。Sydney Dao 並現場展示包括活動裇衫及背包，新穎設計得到在場來賓好評。

同時擔任休士頓西南區管理委員會主席的李雄也身兼贊助者，他熟知區內商家，強調中國城周邊一哩範圍內，聚集了大約超過125家餐廳，6家超市，20家主要亞裔人士擁有的購物中心，10家銀行；而整個休士頓亞洲人士擁有餐廳佔總數四成，這些數據都顯示「亞洲餐廳月」所代表的意義及對多方的影響力。

其他贊助單位包括：Houston First Corporation, Comerica Bank, Coca Cola Southwest Beverages, Bear Robotics等，都對此即將展開活動表達期待及支持。

今年工作人員除了可以幫助參加業者填寫所需表格、解說各種配合活動服務外，亞裔商會還會將業者最需要的各種食安消安經營法規資料、及如電費特別優惠方案等的資訊，貼心提供予參加活動業者。而且因為贊助熱烈，這次參與業者為免費登記。

加入「亞洲餐廳月」餐廳訊息將列出在新設計的活動網頁上：www.AsianRestaurantMonth.com 並將在網上維持一整年。參加的餐廳也將成為亞裔商會基本會員，還會被介紹於「亞洲餐廳月」的其他社交媒體平台上，並被納入宣傳及媒體活動中。

活動還包括休士頓亞裔商會舉辦的數場講座，已經進行過主題有餐廳食品及消防安全、於電器及用電帳單上減少開銷的技巧；而接下來還有關於材料與供應鍊的業界討論等。所有活動相關細節資訊，也請參考 AsianChamber-Hou.org/AsianRestaurantMonth。

亞裔商會主席李雄、「亞洲餐廳月」主席Sydney Dao、商會社區發展總監Pau...
亞裔商會主席李雄、「亞洲餐廳月」主席Sydney Dao、商會社區發展總監Paul Gor 與贊助單位之一Comerica Bank 代表合影。（記者封昌明╱攝影）

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