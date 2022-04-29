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美南銀行清寒獎助學金 高中畢業生可申請

休士頓訊

由美南銀行所舉辦的第17屆「美南清寒獎助學金」將於5月中旬截止，凡2022年度應屆高中畢業生均可報名申請，具符合資格高中學子們敬請抓緊時間儘早申請。

「美南清寒獎助學金」創設於2005年，為表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，資助弱勢族群學子，部分大學費用，以鼓勵優秀學生，為社會培養未來專業人才。申請者資格將不局限於美南銀行客戶，審核標準由美南獎助學金評審委員會負責，在每年應屆申請學生中評出成績優秀前5名學生。

評審標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明(收入)、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。有鑑於疫情影響，在課外社區服務和學期間的各種活動的評審會將保留和調整審核標準。

評選委員會在截止日後，開始審理評選，隨後會公佈獲獎者名單，並以郵寄、郵件等方式各別通知獲獎者 。相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com;或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang (莊幃婷) 713-272-5045，或email：[email protected](Member FDIC)。

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