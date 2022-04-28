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德州餐飲快遞公司暑期徵才 吃喝玩樂免費

編譯組／綜合報導
FAVOR餐飲快遞公司徵求「首席塔可官」免費吃喝四處跑。(Favor Delivery臉書)
FAVOR餐飲快遞公司徵求「首席塔可官」免費吃喝四處跑。(Favor Delivery臉書)

德州的餐飲快遞公司FAVOR公開徵求「首席塔可官」(The Chief Taco Officer)，這份臨時職位在暑假期間，除了可以賺到1萬元之外，周遊德州各縣的吃、住、行全由公司負擔，還包括免費按摩享受等的好康。

休士頓的NBC第2台報導，總部在德州的Favor Delivery餐飲快遞公司，今年暑假期間將聘僱一名首席塔可官，這是很適合學生在暑假中打工的好職位，不但頭銜響亮，還可以遍遊德州享受各地的塔可(taco)，每天發布新的照片訊息炫耀，所有的餐飲、旅館和交通費用都由公司支付，並有1萬元薪水。另外，暑期工作結束後這位贏家還能得到一年的免費送餐服務，公司還贈給量身訂做的制式服裝。

這份工作是針對放暑假的大學生而設計，長途旅行有時很枯燥，得到這份工作的人，還可在各地享受按摩(massage)和瑜珈課(yoga class)調養身心。目前德州的官方美食(state food)是辣豆肉醬(chili)，但很多州民認為以塔可在德州風行的情況來看，應該把塔可作為德州官方美食才對。要改換官方美食，要由州議會提案通過才行。

塔可是墨西哥原住民發明的主食，在西班牙人來到墨西哥之前，就已經是最普遍的食物，它主要由三個部分組成：托提亞餅(tortilla)是用玉米粉或麵粉製成，餡料(filling)可以是各種肉類、海鮮、起司、豆醬、蔬菜，醬汁則包括瀟灑醬(salsa)、鱷梨醬(guacamole)、酸鮮奶油(sour cream)等等。把餡料放在托提亞餅上澆上醬汁，用手把餅摺起就吃，連刀叉都不用，而且每個人都可以發揮創意，製作出千變萬化的塔可。

有意應徵這個高調職位的人，應該盡快上Favor Delivery網站填出申請表，如果獲聘將成為終身難忘的好體驗。

德州 美食 墨西哥

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