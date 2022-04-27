江麗君、孫玉玟 接任雙十慶籌會正副主委

江麗君(右四）及孫玉玟(左二) 分別當選111年休士頓雙十國慶籌備會正副主任委員。（僑教中心提供）

休士頓 中華公所4月24日舉辦111年休士頓雙十國慶籌備會正、副主任委員選舉，經在場近20位僑團代表投票 後，由安良工商會休士頓分會會長江麗君、世界華人 工商婦女企管協會美南分會前會長孫玉玟，分別當選主任委員及副主任委員，休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳列席見證選舉過程。

休士頓中華公所兩位共同主席李迎霞及黃以法首先感謝110年雙十國慶籌備會去年一年辛勞的付出，各項豐碩成果讓人驚艷。本年度慶籌會正副主委候選人，其中江麗君來自香港，30年來積極參與傳統僑社事務，歷任多項要職；她表示此次競選希望以有限力量回饋僑社。來自台灣高雄的孫玉玟長期服務於媒體界，具有深厚寬廣人脈，對於推動國慶活動深具助力。兩人均表示將全力以赴，圓滿完成國慶系列活動。經各僑團代表進行不記名投票，結果江麗君及孫玉玟均全票通過。

選舉揭曉後陳奕芳祝賀兩人當選，對本次選舉結果順利完成給予讚許，並表示僑教中心將全力支持111年雙十國慶各項活動，務使順利進行。而卸任的主任委員劉志忠則說，依據過往經驗，雙十國慶活動要舉辦的項目相當多，將會傳承經驗協助新團隊，一起合作將今年國慶辦理成功。李迎霞及黃以法也表示兩位當選人皆是最佳人選，將全力支持兩位女將完成重責大任。