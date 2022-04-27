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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

德州無保者享補助 聯邦政府放棄追究

編譯組／綜合報導
德州可繼續使用醫療補助豁免計劃幫助沒有保險的民眾。( 德州保險廳)
德州可繼續使用醫療補助豁免計劃幫助沒有保險的民眾。( 德州保險廳)

聯邦政府22日表示，將停止反對川普時代訂定的德州醫療補助豁免（Medicaid waiver）計畫協議，德州用來幫助支付未投保德州人醫療費用的聯邦醫療保健計畫（每年約數十億元）實施時間，將從拜登政府原本希望於今年晚些時候到期，持續至2030年；換言之，這筆經費未來近十年內仍繼續使用。

休士頓KHOU電視台報導，拜登政府這項決定，意味著結束聯邦與德州間關於所謂1115豁免（1115 waiver）長達一年的法律鬥爭，特別是它應該保持多長時間，以及其中一部分該如何獲得資金協助等。

這項協議原屬暫時性。德州根據2010年「可負擔健保法」（Affordable Care Act），將擴大醫療補助計畫，但這從未發生過，因美國最高法院在2012年裁定個州不能被迫擴大醫療補助計畫。自那時起，德州一直依靠豁免各種計畫來照顧德州無保險者。

當沒保險者出現在急診室時，醫院會照顧他們，然後通過1115醫療補助豁免部分報銷，該豁免在過去十年，替德州帶來約300億元無償護理、心裡健康和相關服務。

這項豁免最初於今年10月到期，但川普在2021年執政的最後幾天簽訂協議，批准延長十年的決定，一些健保倡議者表示，此舉是替拒絕豁免的共和黨人提供政治掩護的一種方式，讓更多貧困的成年勞工加入。

然而拜登政府上任後不久，一直在向德州和其他11個州施壓，以將醫療補助覆蓋範圍擴大到更多人，迫使聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS）於2021年4月撤銷該協議。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）去年5月對聯邦政府提起訴訟，要求恢復該協議，稱取消協議不過是拜登政府政治伎倆，目的是迫使該州擴大醫療補助計畫，繼續幫助醫院照顧未參加保險者。

德州擁有全美最多的未投保居民，估計有500萬，且擁有全美最多的無保險者比例（至少18%）。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）批評聯邦政府反對延長豁免，今樂見最終延長至2030年。他說，「去年四月，拜登政府最初撤銷阻礙弱勢德州人獲得聯邦醫療健保機會，奪走德州鄉村醫院關鍵資源，我很高興現在他們可繼續獲取他們所需的醫療資源」。

德州醫院官員對此結果也表示鬆了口氣，會持續推動其他計畫，幫助支付德州未參加健保的護理費用。

根據最近調查，大多數德州人支持擴大醫療補助計畫，包括數百萬計的貧困勞工。

22日決議，意味著CMS去年4月的訴訟被撤銷，豁免延長繼續有效。

德州 聯邦醫療保險 拜登

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