5/7地方選舉提前投票開跑 2減稅案受關注

德州地方選舉，兩項提案攸關選民荷包待公投。(德州州務卿辦公室)

5月7日的德州 地方選舉(uniform election，一稱制式選舉)提前投票 已從4月25日(周一)開始，這次的選票上有兩項產業稅(property tax，也稱房屋稅)相關提案，如果通過，部分屋主可獲得稅金減免。

徵收產業稅主要的目的是提供教育經費，第一號提案(proposition 1)如果通過，將修正德州憲法，讓殘障長者(年齡達65歲者)少繳學校維護與運作稅(school maintenance and operations taxes)，估計從2024年到2026年可以讓這些人受惠共7億4400萬元，德州預算局必須從其他地方收稅來彌補。估計德州有200萬名殘障長者自住屋主可以受惠，2024年平均減免額是109元，2025年是124元，實際減免額與住屋估值相關。

第2號提案(proposition 2)如果通過，自住屋寬減上限(homestead exemption)將從2萬5000元提高到4萬元，德州有567萬棟自住屋可以獲得學區產業稅(school district property taxes)減免，平均每戶每年少繳175元。

德州房價暴漲固然令屋主興奮，但附帶而來的產業稅大增卻又引發民怨，預期這兩項降低產業稅的提案都會得到相當高的支持度，尤其是低收入 屋主與年長殘障屋主更會傾向於投贊成票。兩項提議案若過關，就是授權州議會修正德州憲法，把產業稅法規修改成多數選民所要的內容。

如果選民贊成這兩項提案，從4月25日至5月3日可以去提前投票(early voting)或把郵寄選票(mail-in ballot)寄出，地方選舉的正式投票日是5月7日(周六)。