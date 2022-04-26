人民大學休士頓校友會 顧螢任會長

顧螢（左二）女士接下中國人民大學休士頓分會創會會長一職。（記者封昌明／攝影）

中國人民大學北美校友會休士頓 分會，4月24日在德州眾議員 吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、國會議員Troy Nehls、哈里斯縣第四區區長候選人周浩恩等人祝賀聲中成立。分會會長顧螢稱，「即使一無所有，至少還有人大校」，展現人大校友會溫馨感人的團結氛圍。

與會來賓讚揚人大校友在美國落地生根，開枝散葉，令人欽佩。吳元之更強調他在中國出生，四歲時來美國，他見證中國城在近數十年來迅速蓬勃的發展，各大學校的校友會和他一樣經歷了休士頓哈維水災、寒害、新冠等重大災損時，各大校友會的義工們均伸出援手，令人敬佩。

顧螢表示，校友會還很年輕，我們正在努力探索，用我們的奉獻和服務贏得大家的信任。我們追求的不是個人的最大利益和回報，而是通過努力建設一個為校友服務，以及讓個人的價值得到認可和體現的地方。願我們凝聚校友的力量，將校友會打造成一個友誼的橋樑、資源的平台、傳播的渠道和溫暖的港灣。

中國人民大學北美校友會總部位於紐約市，成員網絡遍及美國和加拿大主要城市。其使命是為校友們建立一個相互聯繫、彼此分享的溝通平台，為遍布全球的校友創造更多互惠互利和事業發展的機會，並致力於為促進中美交往創造機會和平台。

2018年12月，美國前總統卡特專門致信北美校友會：四十年前很難想像，像人民大學這樣的中國精英大學，能在美國成立如此活躍而強大的校友會組織。通過你們校友會可以證明，中國已經取得巨大進步，以及一國投資於教育可以取得何等的成就。

北美校友會組織結構包括理事會和管理委員會。現任理事長是李德順，會長是吳亞鋒，休士頓創會會長顧螢。