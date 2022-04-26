機器人賽揚名世界 休城僑務委員讚台灣之光

休士頓僑務委員探望台灣團隊。（僑教中心提供）

2022 FIRST機器人世界冠軍賽(First Robotics Competition, FRC)4月20至23日於休士頓 舉辦總決賽，本年代表台灣參加決賽的隊伍包括：建國中學機研校隊CyberpunK FRC 8020、明道中學MDHS-stories、南科實中FRC 6998、中正高工FRC 7527、Tai-botics、Block Planet Shining Parrot 布拉克星球鸚鵡星星隊共6隊，百餘位學生及教練參加。

在活動期間僑務委員吳光宜發現參賽的同學有建中學弟及南部老家子弟，人親土親，因此特別提議休士頓地區僑務委員送餐給遠到的台灣隊，在繁重賽事之後，好好品嚐家鄉味。在休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任黃依莉陪同下，僑務委員劉秀美、張世勳及僑務顧問陳逸玲在23日賽事結束後，代表吳光宜、陳美芬及陳建賓3位委員到下榻飯店探訪送餐，感謝他們數日辛勞，為國爭光。

對在場超過70位師生及家長，劉秀美說這幾日她親自到賽場為台灣團隊加油，在參與過程中讓她憶起在太空 總署服務的歲月，對於學生們精心製作的機器人及展現出的毅力相當感動，也為大家感到驕傲。張世勳表示，透過這次的競賽可向世人展現台灣年輕人的創意，讓世界看見台灣；他鼓勵團隊再接再厲，有機會再回到美國參賽。

南科實中蔡汶鴻老師(右一)展示得獎機器人及獎牌，劉秀美(左二)、張世勳(右三)、陳逸玲(左一)讚「台灣之光」。（僑教中心提供）

在駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文的整合協調下，總決賽期間休士頓僑界挹注人力物力，務求同學們適應環境、發揮戰力。休士頓台灣商會、休士頓台灣同鄉會、休士頓中華公所、世界華人 工商婦女企管協會美南分會、美南台灣旅館公會及建中校友會等社團全心投入，熱情及愛鄉愛土的精神令人感配。學員與教練們也表示此次活動讓他們認識了許多實力堅強的外國選手，透過相互學習切磋習得相當寶貴的經驗，也十分感謝休士頓僑胞及政府大力支持，讓他們在賽事期間無後顧之憂，在異鄉感受到來自家鄉的溫暖。

這項競賽為全球機器人領域盛事，每年吸引逾7000個隊伍參賽，台灣各隊今年成果豐碩：區域賽部分，CyberpunK榮獲工程啟發獎、聯盟亞軍獎及工業設計獎，FRC 6998獲得區域主席獎、企業家精神獎及最佳指導教師獎，FRC 7527獲頒聯盟冠軍獎。

決賽部分，FRC 6998榮獲機器人設計功能的最佳品質獎，Tai-botics於FLL Challenge(9-16歲樂高聯賽)獲機器人表現獎第2名、機器人設計獎及八強邀請賽第一名，兩名國小學生組成的Block Planet Shining Parrot於FLL Explore(6-10歲樂高聯賽)榮獲團隊合作海報獎。