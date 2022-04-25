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德州州府服務 就業人力廳、衛福廳、保險廳挨批最沒效率

編譯組／綜合報導
德州官僚衙門，達拉斯晨報首推德州就業人力廳。(TWC臉書)
德州官僚衙門，達拉斯晨報首推德州就業人力廳。(TWC臉書)

達拉斯晨報「看門狗」(the Watchdog)專欄指出，因為幾種不同的原因，德州州政府的諸多衙門中，現在有三個是最受州民批評的，要想從這三個單位得到即時優質服務，可謂比登天還難。

政府機關的人員如果坐領乾薪、老打官腔，會被人民稱為官僚，古今中外官僚作風歷代皆有，論及德州的衙門，沒給人民提供應有服務的單位，首推德州就業人力廳(Texas Workforce Commission，TWC)，疫情發生之初有許多人失業，申請失業的人數眾多，TWC沒有足夠的人員處理個案，當時情有可原。

但疫情至今已兩年，失業人打電話給TWC，還是總無法跟辦事員講到話，歐格林(Gerald Ogrin)指出，去年他有九個月符合領失業金的資格，但TWC否決他的申請案，否決之後也沒告訴他有權上訴，等他搞清狀況提出上訴時，TWC又告訴他上訴期限已過，這個案子已拖了16個月，讓他的生活十分拮据，每每夜裡難以成眠。

另外，德州衛福廳(HHS)數年前決定自己寫出一套電腦程式，給醫療看護人員(health care workers)申請新照和更新舊照之用，還取了鬱金香TULIP作為系統的名稱，可惜這個系統好聽卻無法使用。在TULIP可用之前，看護人員的執照自動延期，醫療看護的人員，如果需要與HHS聯繫，目前最好的方式是寄電郵到[email protected]

另外，德州保險廳(TDI)1月4日發生資料庫遭駭事件，極多消費者個資遭駭客盜走，福和市民拉欠斯(Richard LaChance)是第一個向看門狗通報的人，但TDI一直到4月初，才向州民通知個資遭駭事件。TDI在州民心目中本已惡名昭彰，只要保險公司要求漲保費，TDI幾乎沒有不核准，現在又隱瞞大量個資失竊數月之久，更令州民憤恨。

德州 個資 疫情

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