2022 FIRST機器人世界賽 台灣團隊佳績頻傳

駐休士頓台北經文處處長羅復文(右五)頒狀表揚出賽的選手。(記者封昌明/攝影)

來自台灣7個機器人團隊日前到休士頓 參加美國國際非營利組織 For Inspiration and Recognition of Science and Technology(簡稱FIRST)所舉辧的2022 FIRST機器人世界冠軍賽,包含8歲到18歲近百名國小到高中學生,分別來自高雄市立中正高工、國立南科實中、台北市建國中學、台中明道中學及台中「玩樂高手機 器人創意中心」所組團隊。

影音來源: 記者/封昌明

FIRST世界冠軍賽於本 (2022) 4月20日到23日於休士頓George Brown Center舉辦。經過幾天的調整、團體對戰及展示,在全球強隊環伺下,南科實中( 南科雲豹#6998) 脫穎而出,獲得大會裁判評審機器人設計功能的「最佳品質獎」(Quality Award),殊為不易。台灣FLL Challenge隊伍Tai-botics 亦傳出佳績,拿下「機器人表現」第二名、「機器人設計獎」及「八強邀請賽」第一名、兩位國小學生組成的FLL Explore 隊伍BlockPlanet Shining Parrot則獲得團隊合作海報獎。

羅復文(後排左五)與獲得樂高比賽第二名的台灣隊合影。(記者封昌明/攝影)

在今年的FRC機器人總決賽中,參賽隊伍中每6個隊伍組成紅藍兩個聯盟互相對抗,除了要使機器人將球投入籃框獲得積分,還有最後30秒精采刺激的爬升挑戰,要攀爬由124公分到231公分高的四支單槓。除此之外,比賽前15秒有自動階段,機器需要使用AI辨識系統自動瞄準並移動。從機器的製作到正式的比賽,考驗著團隊合作、機構製作、程式設計等技巧,也挑戰隊伍行銷公關、商業管理等等多元的能力。

羅復文(右四)與兩位年紀最輕的選手合影。(記者封昌明/攝影)

駐休士頓辧事處羅復文處長在比賽閉幕前到場慰勞選手及教練們這幾日的辛勞,也向得獎的隊伍道賀,首次出席世界大賽 即拿回評審大獎,可謂實至名歸,勉勵大家持續在機器人領域深耕,發揮專業及團隊精神,向更高目標邁進。

台灣團隊參賽項目,包括:

•FRC (FIRST Robotics Competion):全球高中生機器人最高等級大賽,參賽年齡為14-18歲;

•FTC (FIRST Tech Challenge):科技挑戰賽,針對12-20歲國中及高中生之的機器人比賽;

•FLL (FIRST Lego League):樂高聯賽,Challenge組參賽選手年齡為9-16歲;Explore組參賽選手為6-10歲。