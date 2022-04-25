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聖安東尼奧海鮮餐廳藏私貨 警犬嗅出大批魚翅

編譯組／綜合報導
德州公園野生動物局警犬建功，在一家餐廳查獲大批魚翅。(Texas Game Wardens)
德州公園野生動物局警犬建功，在一家餐廳查獲大批魚翅。(Texas Game Wardens)

德州漁獵執法單位18日宣布，聖安東尼奧一家海鮮餐廳在臨檢中，被查到一大批魚翅(shark fins)，業主面臨B級輕罪提控；警方呼籲民眾不要光顧賣魚翅的餐館，以對抗捕鯊割鰭的不人道行為。這家海鮮餐廳有可能是亞裔經營。

捕鯊魚割取魚翅相當殘忍，因為漁船上的冷凍儲藏空間有限，漁夫捕到鯊魚以後，活生生的把牠們的鰭割下，然後把鯊魚丟回海中，鯊魚在極度痛苦中慢慢受折磨而死。在美國許多州，運送、持有、買賣魚翅都屬違法，德州是2016年加入禁魚翅的行列。根據Oceana非官方的估計指出，全世界每年有7000萬隻鯊魚被漁夫割掉魚翅，是對鯊魚存亡最嚴峻的挑戰。

德州漁獵局執法人員(Texas Game Wardens)指出，13日那天警察帶著警犬到聖安東尼奧一家海鮮餐廳臨檢，警犬嗅出魚翅的味道後，警察找到381支完整的魚翅(whole shark fins)，冷凍櫃裡還有29.2磅的冷凍魚翅。

中國的傳統美食中，魚翅湯和燕窩粥是最經典的兩款，雖然營養專家明白指出，魚翅並沒有真正的養生價值，也沒有降血壓、祛除血脂、抗動脈硬化、養顏護膚的作用，但還是有許多人「樂吃不疲」，造成一些餐廳業主鋌而走險。

德州漁獵執法單位是從去年12月開始嚴格取締魚翅，在今年2月初的一次記者會上，官員宣布休士頓和達拉斯一共有十家餐廳被查到存有魚翅，這是屬於B級輕罪(Class B misdemeanor)。這兩次的破獲都沒有公布違法餐廳的名字，官員指出要到正式提控時才能宣布嫌疑人和他們所經營的餐館，但因為魚翅只有亞洲人吃，估計這些違規的餐館應該都是亞洲餐館。

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