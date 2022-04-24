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達拉斯新冠風險降至「新常態」 染疫、住院數創2年新低

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）22日宣布，隨著新增病例和住院人數，達該縣自疫情爆發以來新低，達拉斯縣公共衛生委員會將新冠肺炎風險級別，降至綠色或「新常態」（new normal）。

該縣的彩色新冠肺炎風險圖，創建於疫情爆發初期，旨在指導居民如何安全參加日常活動，該圖表有四個級別，最高級別為紅色。

過去兩年多，該縣一直處於紅色和黃色區域，隨著Omicron變種病毒爆發，層級指標一路從紅色，至2月下旬轉為橙色，3月降至黃色。

該縣衛生官員菲利浦黃（Philip Huang，譯音）說，該縣染疫人數創下歷史新低，目前每天平均約68新病例，七天平均有62人因該病住院。

「這是好消息，但我們必須保持謹慎，因不排除未來可能又回到更高的風險層級」菲利浦黃說。

詹金斯與菲利浦黃都警告，綠色層級不意味著恢復到疫情前行為，也不意味已完全消除新冠肺炎風險。

在綠色層級的同時，民眾仍需採取防疫措施，如參加小規模活動，戴口罩或選擇戶外環境等。

免疫功能低下或未接種疫苗者，應採取額外預防措施。

詹金斯鼓勵未接種疫苗者儘速接種，「你需要加強劑。」

而在東北部病例開始激增，部分原因是Oricron BA.2變種病毒所致。儘管如此，健康預防措施仍在放鬆，包括達拉斯愛田機場（Love Field）、DFW國際機場和DART近期都取消口罩令。

菲利浦說，雖然BA.2可能是達拉斯主要新冠肺炎病毒株，但不太可能像Delta和Omicron變種那要導致病例激增。

「它更容易傳播，但我們看到的是它仍處於非常低的數字，通過疫苗接種和過去已感染過的結合，社區已有相當多保護。」

新冠肺炎 疫情 疫苗

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