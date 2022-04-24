德州挺川醫師 「自查大選舞弊」反遭控2重罪

德州霍茨醫師在2020年雇用十餘名私家偵探調查大選舞弊，恐置自己於牢獄中。(Hotze Health and Wellness Center網頁)

保守派挺川普 的霍茨醫師(Dr. Steven Hotze)在2020年總統大選前，雇用十餘名私家偵探調查選舉舞弊，其中一名偵探搞出大烏龍後，霍茨醫師於20日(周三)遭大陪審團提控兩項重罪名。

71歲霍茨醫師在凱蒂市的布瑞德伍德街(Braidwood Dr)開設霍茨健康與幸福中心(Hotze Health and Wellness Center)，他非常熱衷政治，是堅決挺川的共和黨員，而且他相信很多保守派提出的陰謀論，譬如在2020年大選前，他相信民主黨與自由派人士在陰謀策畫大規模選舉舞弊。他的診所是另類養生醫學之地，專注於提升男性精力。

2020年秋初，他擔心拜登會用選舉舞弊的方式打敗川普，自費雇用約十多名私家偵探，在哈里斯縣(Harris County)各地調查，其中一名偵探是曾在休士頓 市警局擔任高階警官的馬克阿奎爾(Mark Aguirre)。阿奎爾暗地跟蹤冷氣修理工大衛祖尼加(David Zuniga)數日之後，確認祖尼加的工作用廂型車中裝載了75萬份造假選票(fraudulent ballots)，10月19日大清早，祖尼加開車上班途中遭阿奎爾攔截，阿奎爾拔出手槍叫祖尼加下車，下令他趴在地上，並用膝蓋壓在祖尼加背上。

這時正好一名休士頓市警局的警察 經過，看到狀況停下來盤查，阿奎爾向警察表示廂型車上有一大堆假選票，但警察只找到冷氣零件和工具。檢方指出，霍茨醫師一共付給阿奎爾26萬6400元，其中的21萬1400元是在烏龍事件後一天支付的。去年12月，阿奎爾已被大陪審團提控以致命武器進行重傷害(aggravated assault with a deadly weapon)罪名，這是可被關20年的重罪。

霍茨醫師本月20日被提控不法拘押(unlawful restraint)和以致命武器進行重傷害兩項重罪名，法律專家指出，他不具常識、深信陰謀的心態，加上濫用金錢、胡作非為的行動，可能讓他在牢裡度過餘生。