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休士頓新規 「5類店家」被要求裝戶外監視器

編譯組／綜合報導
發生在Galleria的槍擊案導致休士頓市議會制定新法。圖為民眾拍下的歹徒持槍畫面。(KHOU)
發生在Galleria的槍擊案導致休士頓市議會制定新法。圖為民眾拍下的歹徒持槍畫面。(KHOU)

休士頓市議會20日通過新法規，要求特定店家在戶外裝設監視器，並在警方辦案有需要時提供錄影畫面。新規起源於Galleria區近日的一起逮捕行動，警方指稱店外監視畫面對調查非常關鍵。不過由於新規的合憲性仍有爭議，市長特納（Sylvester Turner）稱市府法律團隊正在檢視新規。

市警局局長費納（Troy Finner）表示，新規正式實施前90天，他們就會展開宣導行動，新規的用意並不在於開罰，而是希望店家協助辦案。不配合的店家罰鍰最高可達500元。

新規要求裝設店外監視器的店家包括，酒吧、夜店、情色產業，便利商店與遊樂場。這些店家必須24小時不間斷地錄影，並在休士頓警局要求調閱的72小時內提供錄影畫面。新規另外要求，便利店內顧客能到的角落都須安裝照明設備。

不過新規卻引發合憲爭議。美國民權自由聯盟（ACLU）德州分部就強調，新規牴觸憲法第四修正案，在沒有法院許可下，容許警察逕自要求店家提供私人錄影畫面。但參與立法過程的市議員Edward Pollard認為，他們只是為了嚇阻犯罪，增設監視器是逼使罪犯在下手前再想想。

休士頓 警察 德州

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